Koreografija koja je rasplakala Italiju - da se naježiš! Sve je stalo kada su podigli slike heroja i poruku za njih

Dirljiva poruka navijača Milana uoči velikog derbija. Na sjajan način su odali priznanje pravim herojima ovog strašnog doba - zdravstvenim radnicima.

U Milanu je odigran buran veliki derbi Milan - Inter, a navijači na tribinama poslali su poruku za pamćenje.

Pristalice Milana su uoči utakmice podigle koreografiju posvećenu ljekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i svima koji se godinu i po bore da sačuvaju zdravlje i živote zaraženih koronom.

Simbolično, oni na velikoj koreografiji drže podignutu italijansku zastavu, sa porukom iznad slike "Milano ne zaboravlja".

Navijači Milana potom su podigli i dirljiv transparent, na kojem su napisali kome sve posvećuju taj divan prizor na svojoj tribini.

"Za one koji su se borili, za one koji nisu uspjeli. Za one koji su se borili na prvim linijama da sačuvaju zemlju. Odajemo počast svim tim ljudima, posvećujući njima najvažniju koreografiju ove sezone. HVALA!"

Poznato je da su Milan i posebno Lombardija bili žestoko pogođeni u prvom naletu korone i da su bili evropsko i svjetsko žarište u prvim mjesecima.

Prema zvaničnim podacima, u Italiji su od korone preminule 132.000 osoba, a u Lombardiji, regiji čiji je Milano glavni grad, zabilježeno je 34.198 žrtava korone.

