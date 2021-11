Ćavi Ernandes je na terenu bio elegantan i ležeran, a na klupi će izgleda biti izuzetno strog.

Izvor: Profimedia

Konačno se ostvarila dugogodišnja želja Barselone i Ćavi Ernandes je stao na čelo tima. Dočekao ga je Nou Kamp uz ovacije i povike, a on je dao nekoliko obećanja.

Rekao je da će tim morati više da se trudi i da će napornije trenirati, a sada je "Mundo Deportivo" otkrio kako je legendarni vezista odmah napravio radikalne promjene u svlačionici.

Španski mediji pišu o pet novina u timu. Prvo je nezadovoljan velikim brojem povreda u ekipi promijenio kompletnu medicinsku ekipu, a onda je uveo pet novih pravila igračima.

"Ako budemo poštovali pravila, sve će biti dobro", rekao je igračima.

Vidi opis Ćavi započeo strahovladu u Barseloni, odmah podijelio otkaze: Uveo 5 novih pravila, jedno je iskopirao od Gvardiole! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Prvo je zabranio svim igračima da putuju privatnim letovima tokom sezone daleko od Barselone zbog privatnih obaveza. Ovo se pogotovo odnosi na Đerara Pikea, koji je često zauzet svojim brojnim investicijama, kao i putovanjima sa suprugom.

Drugo pravilo je to što je Ćavi drastično produžio treninge, a takođe je tražio od igrača da mnogo više vremena provode u trening centru radeći individualno.

Uveo je i grupni ručak i doručak kako bi se ekipa bolje upoznala, a to je trik koji je vidio od Pepa Gvardiole. Kako je sam rekao, to je ekipi koju je Gvardiola vodio do potpune dominacije evropskim fudbalom mnogo pomoglo.

Zabranjeni su i privatni treninzi i privatni treneri, tako da će zvijezde Barselone moći da rade samo sa osobljem iz "La Masije".

Posljednje pravilo je u vezi sa društvenim mrežama. Neće više biti nikakvih ispada i svaki post koji objave fudbaleri Barselone vrlo će se strogo provjeravati u klubu.

Sada samo ostaje da se vidi da li će sve ove promjene donijeti očekivani napredak.