"Znamo šta donose ove utakmice!" Lijevi bek "zmajeva" uvjeren u uspjeh protiv Finske i Ukrajine!

Eldar Ćivić vjeruje da će reprezentacija BiH odraditi ključne duele na adekvatan način i izboriti mjesto u baražu za Mundijal 2022.

Izvor: FENA/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH u novembru igra posljednja dva meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru.

"Zmajevi" će u Zenici 13. i 16. novembra ugostiti selekcije Finske i Ukrajine, a za mjesto u baražu dovoljno im je da trijumfuju u prvoj i remiziraju u drugoj utakmici.

Za ove mečeve konkuriše i lijevi bek Ferencvaroša Eldar Ćivić, koji je do sada 19 puta nastupao za državni tim.

"Zadovoljan sam svojom formom i nastupima u posljednje vrijeme. Standardan sam, igram većinu utakmica. Jeste naporno, ali sam srećan zbog svojih igara. Uglavnom, spreman sam došao na ovo okupljanje i jedva čekam nove utakmice u dresu reprezentacije", rekao je Ćivić za sajt FS BiH, a prenijela agencija Fena.

Ćivić vjeruje da će pripreme proteći na najbolji način i da će igrači obaviti sve što se traži od njih.

"Moramo maksimalno da se pripremimo jer nas očekuju teške utakmice. Siguran sam da ćemo obaviti posao kako treba."

Lijevi bek reprezentacije BiH ističe da ekipa odlično poznaje prvog narednog rivala, Finsku.

"Sa njima smo se sastajali i u prošlim kvalifikacijama. Neugodan su protivnik, ali ipak oni nama dolaze na naš teren i sigurno da ćemo pružiti maksimum da dođemo do bodova. Znamo koliko nam znače ove utakmice. Sve je na nama i veliki plus za nas biće podrška sa tribina. Navijači su naš dvanaesti igrač i ne sumnjam da će nam još jednom biti vjetar u leđa i pomoći nam da dođemo do pobjede", istakao je Ćivić.

Utakmica protiv Finske počinje u 15.00 časova, dok je okršaj sa Ukrajinom zakazan za 20.45 časova.

(mondo.ba)