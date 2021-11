Stanojević oštro odgovorio Zvezdi: "Da li je neko zakinut protiv Partizana?" - Možda hoće titulu iz 1954. godine?!

Trener Partizana oštro je reagovao na poruku koja je prije dva dana stigla iz Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Dva dana nakon što se oglasio Mitar Mrkela, a Crvena zvezda se požalila na dva nedosuđena penala protiv Vojvodine u Novom Sadu, stigla je reakcija iz drugog tabora. Trener Partizana Aleksandar Stanojević "otvorio je dušu" i detaljno govorio o situacijama u srpskom fudbalu.

Povratnik na klupu Partizana dotakao se suđenja, VAR tehnologije, ali i dominacije Crvene zvezde u prethodnih nekoliko godina, a njegove riječi prenio je Telegraf.

Šef stručnog štaba Partizana unaprijed se izvinio što se oglašava u trenutku kada se srpski reprezentativci pripremaju za finale mundijalskih kvalifikacija.

"Želim prvo da istaknem da se grozim zbog toga što moram u ovom momentu i na ovaj način da se obratim pred jedan od najvažnijih mečeva reprezentacije Srbije u posljednjih nekoliko godina. Ipak, ne mogu da ostanem nijem na izrečeno, iako nije moj manir da lično komentarišem izjave direktora. Pričam samo o struci, no, vidim da su nas iz Zvezde direktno prozvali, nas koji smo igrali i izvojevali pobjede u prethodnom periodu", počeo je razgovor Stanojević.

Za početak, dotakao se suđenja u Superligi Srbije, odnosno na mečevima Partizana.

"Komentariše se suđenje, neke situacije i želim da postavim pitanje ljudima iz struke u cijeloj našoj ligi: da li postoji neka situacija, meč u kome je neki od klubova bio oštećen protiv Partizana?!Da je nešto bilo neregularno, da li je neko zakinut i da li smo neki meč dobili na nepošten način? Neka mi odgovore ljudi iz struke, ne želim da pričam sa ljudima na funkcijama. Da li možda neki gol nije bio regularan, da li je dosuđen penal koji nije postojao?! Isto sam pričao i tokom prošle sezone kada je Partizan bio u minusu osam bodova. Nisam komentarisao, jer sam smatrao da stvari idu u dobrom pravcu", kaže Aleksandar Stanojević i nastavlja u dahu:

Izvor: MN PRESS

"Da li smo komentarisali VAR i prekršaj nad Igorom Vujačićem u derbiju, prije gola rivala?! Nismo komentarisali, niti se oglašavali. Jesmo li se oglasili kada je izostala reakcija VAR-a i nije dosuđen u 90. minutu jedanaesterac za goste u meču Crvena zvezda - Napredak, koji je onda završen rezultatom 1:0? Nismo! Zašto? Zato što smatramo da je takmičenje regularno i da sve ide u dobrom smjeru i ne vidim zašto sada njima to ne odgovara, zašto im smeta VAR. Zar žele da se vrate u situacije kada su im penali svirani van 16 metara, kada su u pet godina izgubili pet mečeva?! Da li je to normalno i moguće? Koja je to demonstracija sile, počinje li to opet da radi Zvezdina mašinerija?! Hoće opet da pokazuju mišiće i moć, kakve su to izjave sa njihove strane da će sve uraditi na terenu i van terena? Je li to normalno da jedan klub saopšti da će sve uraditi van terena da se rezultat napravi?! To nije normalno, to je zastrašivanje."

Trener crno-bijelih vratio se nekoliko mjeseci unazad i prokomentarisao uvođenje VAR sistema u srpski fudbal.

"Kada je počelo prvenstvo obećano je da će sve biti regularno i rečeno da će srpski fudbal biti drugačije i ja vidim te pozitivne promjene. Imamo sada VAR, nema više te tenzije, niti smo je mi nekog momenta dizali, a možda smo mogli u nekim situacijama. Nismo se ipak oglasili, jer smatramo da je sve regularno i da sve ide u pravom sportskom duhu. Možda to Zvezdi ne odgovara! Vidjeli ste, igrali smo neriješeno sa Proleterom - nema problema. Novosađani su muški odradili meč, taktičko-tehnički besprijekorno, pružili smo ruku i ne tražimo nikakve razloge za remi ni u čemu, pošto smatramo da fudbal treba da ide u pozitivnom smjeru. Diže se potom neka tenzija, pali se Zvezdina mašinerija, pričaju se neke stvari. E, to nećemo da dozvolimo, ne može. Izgubiš pet utakmica u pet godina, ta demonstracija sile...", rekao je nekadašnji defanzivac crno-bijelih.

Pomenuo je trener Partizana i titulu iz 1946. godine, smatrajući da je njeno dodjeljivanje presedan.

"Ne znam stvarno šta je sada problem, šta to znači "van terena", možda hoćete još neku titulu poput one iz 1946. godine?! Postoji takav slučaj još negdje na svijetu, koja je to demonstracija moći da u 21. vijeku ti priznaš titulu od prije 75 godina! Vi sada pričate o situacijama, pa dajte mi tu situaciju gdje je Partizan dobio meč na napošten način. Dobili smo neke utakmice lako, neko teško i to se sada nipodaštava, počinju neke prijetnje da će se udariti sve na terenu i van njega. Malo ste se zaigrali, došao je VAR, došlo je obećanje da će biti sve pošteno, pustite nas zato da igramo fudbal i da se borimo sportski i muški kako nam priliči."

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije krajem nedjelje igra u Lisabonu za plasman na Svjetsko prvenstvo, a Stanojević želi da utiče na atmosferu.

"Dajte pozitivnu atmosferu, ne znam stvarno kome je u interesu da u ovom trenutku ispaljuju "otrovne strelice" pred važan meč Srbije u Portugaliji, da se diže negativna prašina. Valjda je u interesu svih da klubovi igraju dobro u Evropi i da reprezentacija ode na veliko takmičenje direktno. Igraju najvažniji meč u minulih deset godina, a vi pravite spinove izjavama. Kome odgovara taj haos ili možda nisu navikli da poslije pet godina budeš u konkurenciji za prvo mjesto, na minus šest ili tri boda, ako dobiju tu utakmicu. Pustite nas iz struke da se bavimo svojim poslom, da igramo fudbal, da se priča o onome što zaista jeste ili nije, a ne da se diže vještačka tenzija. Sve ide u dobrom smjeru i rekao sam, gubićemo mečeve, jer nije normalno da za pet godina izgubiš pet puta. Ne postoji nijedan klub na svijetu sa tim bilansom i vi pričate o regularnosti?! Ponavljam, sve sam pričao i kada smo zaostajali na tabeli i nisam komentarisao da li je njihov golman u finalu Kupa, tokom penala, izašao metar ispred linije kod Štulićevog šuta. Niko se nije oglasio, smatrali smo da je suđenje bilo izvanredno i pružili smo ruku pobjedniku sportski. Razočaran sam da se sve ovo dešava bez razloga. Ili, pak, postoje neki viši interesi ili razlozi za koje mi ne znamo. Pripremali se to nešto iza kulisa, vidim da se najavljuje haos. Ide se negativno na selekciju Srbije, na naš fudbal, Partizan. Je l` treba Partizan da bude na minus deset, pa da svi budemo srećni i zadovoljni?!"

Što se suđenja tiče, Aleksandar Stanojević za sada nema nikavih zamjerki!

"Ti spinovi, konstantni pritisci, prijetnje, demonstracija moći, sve se to dešavalo u prošlosti. Razumijem da veliki broj ljudi navija za Zvezdu, ništa sporno. Razumijem i kako je teško dobiti svaki meč i ti momci iz Zvezde se preznoje za svaku pobjedu, moraju da se izbore za svaki rezultat i izuzetno to poštujem. Nikada nisam želio da umanjim njihov uspjeh, isto sam pričao i na minus osam i sada kada imamo plus šest bodova. Ponavljam takođe, neka mi se javi neko iz struke i kaže gdje je i ko oštećen zbog Partizana ove sezone. Penal u Kruševcu koji je ponovljen? Pa, imate snimak, pogledajte ga i sve je jasno. Nismo ni mi nikome ništa spočitavali, uvijek smo pružili ruku rivalima šta god da je bilo na terenu. Čini mi se da je sada problem što je Partizan poslije četiri, pet godina dugo prvi na tabeli, opstajemo i to nekome izgleda smeta. Bili smo i mi u zaostatku, pa nismo komentarisali situacije, nikad ružnu riječ. Smatramo da je suđenje odlično, griješi se nekada i na našu i na njihovu stranu, to je sport, dešava se naprosto. Samo ne znam odakle sada ovaj pritisak, zašto se ovo dešava, iz kod razloga. Ide prema nama, FSS, takmičenju..."

Izvor: MN PRESS

Stanojević kaže da njega ne plaše nikakve prijetnje...

"Naprotiv, ne samo da me ne plaše, daju mi novu motivaciju da budem još oprezniji, čvršći, jači i da ekipa bude još bolja. Gubiće se, to je normalno, jer nije normalno da neko za pet godina izgubi pet puta, to istorija svjetskog fudbala ne pamti. Da li je to nekada zabilježeno i da li je postojala takva demonstracija moći da se nekome prizna titule od prije sedam i po decenija, iz 1946. godine?! I sada kada prvi put nisi u komotnom položaju - dižeš tenziju. Te izjave da će biti radnji van terena nas neće zaplašiti. Na šta se insinuira tim borbama van terena? Možda hoće još neku titulu iz 1954. godine, iz sedamdesetih, osamdesetih... Poznajem samo borbu na terenu, te njihove van terena ne znam šta znače. Pustite igrače da igraju fudbal, nas trenere da radimo i sudije koje su takođe akteri ove priče. Biće nezadovoljstava, grešaka, bilo ih je u derbiju, ali sam uvjeren da nije bilo loše namjere, suđenje je bilo sjajno, sa internacionalnim arbitrima. Ne zato vidim čemu tenzija ili je to svjesno bježanje od nekih stvari, da bi se izbjeglo preuzimanje odgovornosti. Dajte da igramo fudbal, to je najljepša igra na svijetu ili želite da se opet vratimo u vreme kada izađe lopta metar van terena i prizna se gol, odnosno kada se dosudi penal na dva metra van kaznenog prostora, pa nam se smije cijela Evropa", rekao je šef struke crno-bijelih.

Što se tiče tehnologije koja se primjenjuje, nema nikakvih zamjerki!

"VAR je definitivno donio regularnost u naš fudbal. Ima, naravno, tumačenja tehnologije gdje VAR pokaže nešto, a ipostavi se kao greška. Međutim, uzmite našu ligu i uporedite koliko je manje grešaka u odnosu na raniji period. Pa, u derbiju smo imali dvije situacije, gdje nam je poništen gol i nije dosuđen faul nad Vujačićem. Da li je postojao, za mene jeste, ali neću nijednog momenta to akcentovati, jer mislim da su sudije sjajno sudile. Nisam vidio, a dugo sam u fudbalu, da je nešto bilo sa lošom namjerom. Nisam do sada osjetio tako nešto ni prošle sezone kada smo zaostajali, niti sada kada smo prvi. Razlog je taj što vidim želju da se obećanja sa početka sezone ispune, da takmičenje bude regularno, da srpski fudbal bude drugačiji, regularniji. Osjećam da je to zaista tako i neću da ulazim u ludilo, da upadam u Zvezdine spinove, jer im očito ne odgovara regularno takmičenje. Prirodno je da bude grešaka, no, nemojte da spinujemo, znamo šta to znači i nije prvi put. Zašto tim spinovima kvarimo situaciju gdje oba tima igraju Evropu i nadomak su proljeća, a reprezentacija Srbije je u situaciji da igra najvažniji meč za Svjetsko prvenstvo. Ko je uopšte vjerovao da ćemo se uopšte boriti za direktan plasman na veliko takmičenje i, umjesto sveopšte podrške, pravi se cirkus koji nekome odgovara na uštrb svih drugih", zaključuje Aleksandar Stanojević.

(MONDO)