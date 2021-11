Ništa od direktnog mjesta u Ligi šampiona za "vječite": Srbija sve dalje od Ukrajine, a Belgija diše za vratom!

Posljednje informacije o nacionalnom koeficijentu.

Izvor: MN Press/Kassiesa/Screenshot

Partizan je remizirao protiv Genta (1:1), dok je Crvena zvezda izgubila od Mitjilanda (0:1), a to nikako nisu dobre vijesti za nacionalni koeficijent koji je pod lupom već mjesecima!

Dobro je poznato da Srbija juri dva mjesta u Ligi šampiona, da je čak u teoriji moguće doći i do direktnog plasmana u elitu, međutim nisu srpski klubovi sebi pomogli prošle večeri. Izgledi da će Srbijai mati pet predstavnika u Evropi od 2023. godine su i dalje dobri, ali ne i idealni jer drugi stižu...

Srbija se zadržala na 12. mestu UEFA rang liste, i dalje je u "sigurnoj zoni" koja donosi pet predstavnika u Evropi, ali sada su već daleko od direktnog mjesta u Ligi šampiona.

Ukrajina je na toj 11. poziciji i ima 31.400 bodova, dok je Srbija na mjestu iza sa 29.375. Nije sjajna vest ni što prijeti Belgija (29.200), ali je na bezbjednoj distanci od Švajcarske (27.925), Hrvatske (25.400) i šesnaestoplasirane Češke (25.200) koja po svoj prilici neće imati benefit pet učesnika u Evropi.

Da bi Srbija došla do pozicije koja donosi direktan plasman u Ligu šampiona, potrebno je da do kraja evro-sezone nadoknadi više od dva koeficijentna boda u odnosu na Ukrajinu, a to će biti vrlo teško.

Djeluje da će morati da sačeka još neko vrijeme...

