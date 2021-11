Otpisani Crnogorci bez Jovetića dočekuju Holanđane!

Fudbaler Herte pozitivan na korona virus.

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Crne Gore posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru igraće bez Stevana Jovetića.

Napadač berlinske Herte pozitivan je na korona virus i propustiće duele protiv Holandije i Turske koje Crna Gora igra u subotu i utorak u Podgorici.

Crnogorci u ova dva meča ulaze bez šansi za plasman na Mundijal, pošto su izgubili i teoretske šanse da se nađu u Kataru.

Selektor Crne Gore Midrag Radulović rekao je da njegova selekcija mora da odigra odgovorno, disciplinovano i kolektivno.

"Da protiv najjačeg protivnika koji je gostovao u Podgorici, a uz pomoć navijača, napravimo dobar rezultat i zaokružimo dobru sliku koju smo ostavili u prethodnih osam utakmica. Odigrali smo ih u dobrom ritmu, do kraja smo držali koncepciju i raspored", rekao je Radulović.

On je istakao da će odsustvo Stevana Jovetića biti veliki hendikep, podsjećajući da za duel s Holandijom nije mogao da računa na Nikolu Vukčevića, Aleksandra Šćekića i Stefana Mugošu.

"Imam povjerenje u igrače koji mogu da zamijene odsutne", kazao je Radulović.

On je kazao da je Crna Gora i prvi meč u Ajndhovenu odigrala dobro, ali samo do jedanaesterca.

"Pokušaćemo to da ponovimo, ali sada da 90 minuta budemo kompaktni, ali i da ne pravimo greške, jer su oni pogubne protiv takve ekipe. Da igramo mnogo hrabrije nego sto je bilo do sada, jer priznali ili ne - rezultatski pritisak je bio prepreka momcima da se oslobode. Sada ga nema i vjerujem da će to pomoći momcima da odigraju bolje", rekao je Radulović.

Holandija je nakon osam odigranih kola prva na tabeli grupe G sa 19 bodova i ima dva više od drugoplasirane Norveške.

Turska je treća s 15, Crna Gora je osvojila 11, a Letonija pet bodova. Gibraltar je posljednji bez bodova.

(agencije/MONDO)