Piksi je bio heroj posljednje pobjede nad Portugalom: Tinejdžer iz Niša riješio meč, sad opet svi gledaju u njega!

Kada je Srbija posljednji put pobijedila Portugal, Piksi je imao 19 godina i bilježio je tek drugi nastup u dresu državnog tima... Protiv njih je dao svoj prvi gol za pobjedu, a danas - 37 godina kasnije - vodi reprezentaciju u najvažnijoj utakmici kao selektor.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/MN Press/YouTube/sp1873/screenshot

Ako Srbija hoće na Svjetsko prvenstvo, mora da pobijedi Portugal. Ovo već mjesecima ponavlja Dragan Stojković Piksi i bio je u pravu, odluka o direktnom plasmanu na Mundijal staje u 90 minuta fudbala na "Da Lušu" koje će cijela nacija gledati u nedjelju od 20.45.

Samo pobjeda vodi Srbiju u Katar, u suprotnom moraće kroz nikad teži baraž, a koliko god navijači voljeli fudbalsku reprezentaciju - istina je da nije ostvarila mnogo velikih pojbeda u posljednjih 30 godina. Posebno nad Portugalom...

Do sada se Srbija se 11 puta sastajali sa Portugalcima i skor glasi - dvije pobede, tri remija i šest poraza. Gol-razlika je takođe na strani rivala (21:16), ali postoji jedan faktor koji je zajednički posljednjoj pobjedi nad Portugalom i ekspedicijom koja je kasno uveče u petak sletjela u Lisabon.

To je naravno Piksi - danas selektor, a davnog 2. juna 1984. godine kada je ostvarena druga i posljednja pobjeda nad Portugalcima - igrač odluke!

Bilo je to u vrijeme SFR Jugoslavije, kada je u prijateljskom susretu u Oeirašu bilo 3:2. Tada je Piksiju bilo svega 19 godina, a u svom tek drugom nastupu za "plave" postigao je gol iz penala u 83. minutu. Na terenu su bili znatno iskusniji Sušić, Zajec i Šestić, međutim baš je Stojković izveo jedanaesterac i najavio veliku igračku karijeru.

Tačno 13.679 dana kasnije, ili ako vam je lakše 37 godina i pet i po mjeseci od tog penala, Stojković će u trenerci istrčati pred Portugalce i voditi svoju najvažniju utakmicu u trenerskoj karijeri.

"To je ta neka nit koja te povezuje i koju je teško objasniti. Nešto prelijepo, detalji koji se pamte. Naravno da ništa više nije isto, sada sam u nekoj novoj ulozi. Onda sam brinuo o tome kako ću da odigram, da se zabavim, da dam gol ili napravim neki potez koji će ljudima ostati u sjjećanju. Ovo je sada neka funkcija koja zahtijeva mnogo više odgovornosti, pameti i iskustva", pričao je Piksi pred meč dvije reprezentacije u martu u Beogradu.

Nije uspio da ih pobijedi u prvom pokušaju kao selektor, ali je uspio da ubijedi naciju da ponovo zavoli reprezentaciju. Nakon slabog poluvremena u kome su "orlovi" gubili 2:0, Piksi je napravio velike promjene, naredio još veću ofanzivu, a rezultat je neriješen ishod (2:2) uz poništen gol Ronaldu.

Ostaće mu ti detalji urezani zauvijek u sjećanju, kao što je to slučaj i sa utakmicom Jugoslavije i Portugala koja je odigrana sada već davne 1984. godine, a i sitnica se prisjetio u razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem.

"Bio sam nekako omiljen među njima, najmlađi u timu. Hajde da kažem, bio sam i pomalo drzak. Ali, to je ona pozitivna drskost koju igrač mora da ima, naročito ako posjeduje kvalitet. Oni su svi tada govorili da sam ja 'vunderkind' i da imam talenat neviđenih razmjera. A onda, kada vam dođu takvi momenti na utakmici ili na velikim takmičenjima, tu drskost morate da pokažete. Tu hrabrost, iako mi nije bilo svejedno, zaista mi nije bilo svejedno. Kad sam postavio loptu na penal i kad sam pogledao ka golu, on je bio ovako mali... Razmišljam u sebi, gdje sada, kako!? Jednostavno, moraš da vjeruješ u sebe. Tako se ruše barijere i otvaraju putevi za dalje. I onda te saigrači respektuju... Kasnije kažu ’on je hrabar, može da odigra loše, ali ima srce i ne boji se ničega’. To je karakteristika koja me je pratila kroz cijelu karijeru", ispričao je Piksi o utakmici koja mu je promijenila tok karijere.

Neka tako bude i u nedjelju, znamo da bi opet utrčao na teren da Srbiji dosude penal, međutim ovoga puta moraće neko drugi umjesto njega da preuzme najveću odgovornost.