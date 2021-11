Stanković je jedan od najboljih trenera današnjice: Samo još četvorici ovo pošlo za rukom

Crvena zvezda od kada je Stanković na klupi postiže 2.44 gola po meču.

Prošla sezona je bila nezaboravna za fudbalere Crvene Zvezde.



Sa ukupno 108 bodova i 114 postignutih golova Crvena zvezda je izuzetno dominantno osvojila šampionsku titulu u Srbiji.



Trener Crvene zvezde Dejan Stanković jedan je od četvorice aktivnih stručnjaka, a ukupno peti, koji su uspjeli da u 21. vijeku završe ligaški dio sezone bez poraza u 38 mečeva, prenosi oficijalni sajt Crvene zvezde.



Titula bez poraza u 38 kola je samo još pošla za rukom - Antoniju Konteu, Stivenu Džerardu i Brendanu Rodžersu od aktivnih i Arsenu Vengeru od neaktivnih trenera.



Ono što je interesantno, to je da svi oni sada predvode Premijerligaše, pa je tako Konte trener Totenhema, Džerard Aston Vile, a Rodžers Lestera.



Konte je to učinio kao trener Juventusa u sezoni 2011/12, Rodžers u sezoni 2016/17 sa Seltikom, a godinu dana kasnije Džerard sa Rendžersom.



Takođe, isti uspjeh napravio je i Arsen Venger na kormilu Arsenala u sezoni 2003/04.



Stanković je četvrti aktivni i peti ukupno trener kome je to pošlo za rukom u 21. vijeku!



Stanković je na klupu crveno-bijelih sjeo 21. decembra 2019. godine, i do sada je predvodio ovaj klub na 90 utakmica, a učinak je impozantan.



Ostvario je 68 pobjeda, 13 remija i svega osam poraza uz gol razliku 222:62. Dakle, Crvena zvezda od kada je Stanković na klupi postiže 2.44 gola po meču.



Treba dodati kako je Stanković sa Zvezdom osvojio dvije šampionske titule i jednu titulu u kupu.