Trener Mrkonjićana Igor Mirković ponudio ostavku: Možda se preslože neke stvari... Ako ne, tu je sljedeća sezona!

Igrač-trener Slobode dobio je crveni karton u 30. minutu okršaja sa Laktašima.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri mrkonjićke Slobode poraženi su danas rezultatom 0:3 od ekipe Laktaša u derbiju 14. kola Druge lige Republike Srpske.

Trijumfom na mrkonjićkim Lukama, ekipa Miljana Bajića osvojila je jesenju titulu, obzirom da pred posljednjih 90 minuta ima pet bodova više od Mrkonjićana.

"Želim da čestitam ekipi Laktaša na pobjedi i osvojenoj jesenjoj tituli. Jednostavno su pokazali da su u pvom trenutku kvalitetniji od nas. Što se tiče utakmice, nismo otvorili meč kako smo priželjkivali. Laktaši su imali 2-3 dobre situacije i prije gola, tako da su mogli da vode razlikom od dva gola u prvih 20 minuta. Tek onda smo se konsolidovali i onda je stigla situacija koja je, po meni, odlučila pobjednika", rekao je poslije utakmice trener-igrač Slobode Igor Mirković, koji je u 30. minutu dobio crveni karton.

"Ne želim nijednog momenta da umanjim pobjedu Laktaša, već samo da kažem da javnost, igrači i navijači Slobode znaju da nisam imao kontakt, u razgovoru poslije sa golmanom izvinio sam se za svoju situaciju poslije crvenog kartona. Znamo obojica šta se desilo. Stajao sam, golman me je udario, pao je, okrenuo sam se da vidim zbog čega leži, sudija je došao i dao mi crveni karton. Ne želim da sudim, postoje oni koji će to da odrade. Ako Bog da, snimak će pokazati sve. Ako budem udario golmana kojim slučajem, javno ću nazvati medije i izviniti se svim igračima i navijačima Slobode, odnosno svima kojima je stalo do kluba. Međutim, na pravdi Boga sam isključen, ostavio svoju ekipu na cjedilu, gdje smo poslije sa deset igrača pokušavali. Imali smo neke šanse, možda smo mogli da se vratimo u utakmicu, nismo ih iskoristili. Jednostavno, fizički smo pali uz brojčanu prednost Laktaša, oni su napravili četiri izmjene gdje su održali isti tempo. Sasvim zaslužena pobjeda, možda i visok rezultat za derbi. Nažalost, mislio sam da će utakmicu odlučiti dvije najbolje ekipe u ligi, ali neke druge stvari se umiješale, neki drugi ljudi su željeli da budu u centru pažnje. Njima nek ide na čast, ali ako sam ja u krivu, i javno i lično ću se izviniti", rekao je Mirković, koji je odmah nakon meča ponudio ostavku na mjesto trenera.

"Upravo sam načelniku opštine, pošto je predsjednik na putu, ponudio ostavku i već smo oko toga riješili. Ekipi Slobode želim puno sreće, da pobijede u ovoj posljednjoj utakmici, možda se preslože neke stvari, da dođe neki trener koji će razdrmati ekipu i koji će imati viziju kako da se stigne ovih pet bodova. Mislim da ništa nije gotovo, nadam se da se Sloboda neće predati i da će se boriti do kraja. Ako ne, tu je sljedeća godina, bitno je da su napravljeni uslovi da se igra Prva liga RS, da imaju ljudi komfor i da djeca, prije svega, imaju dobre uslove za trening. Nadam se da će biti što više djece tako da je ovo jedna lijepa priča, svaki trener koji dođe u Slobodu imaće lijepe i kvalitetne uslove za rad. Tu je i načelnik koji stoji iza kluba i ovim putem stvarno želim da mu se zahvalim, ali i bivšem predsjedniku Slobode Milenku Milekiću, koji mi je pružio priliku da preuzmem Slobodu, da svoj prvi trenerski angažman imam u Slobodi. Radio sam pošteno, časno, onoliko koliko znam i mogu. Nadam se da su i oni zadovoljni, napravio sam neke temelje, nadam se da će neki naredni trener uspjeti da podigne na viši nivo."

Mirković je u junu napunio 36 godina. Da li je došlo vrijeme za kraj igračke karijere?

"Mislim da sam završio sa ovom utakmicom, nažalost i ovim crvenim kartonom koji nisam zaslužio. Da li ću igrati ili ne, vrijeme će pokazati, sad me zanima samo da položim ispit za A trenersku licencu sad u novembru. Biće prilika za posao, bitno je da se ne brinem za budućnost, da se školujem, radim na sebi, da učim, a mislim da će prilike doći. Bitno ih je iskoristiti kad dođu", zaključio je Mirković.