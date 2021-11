Dragan Stojković Piksi - harizma, humor, veličina. Sve u jednom.

Izvor: Youtube/FSS/Screenshot/MN Press

Dragan Stojković Piksi nam je donio dvije stvari - Piksizam i Svjetsko prvenstvo!

A dan nakon što je njegov tim usred Lisabona srušio Portugal i uspio da izvadi vizu za Katar, on je otvorio dušu i pričao o nekim nepoznatim detaljima pripreme meča.

Dan pred utakmicu sa Portugalom svi igrači Srbije izašli su sa kolektivnog sastanka nasmijani, a razlog tome je bio sam selektor.

"Ja nisam od trenera koji su, koji traže samo disciplinu. Normalno, uvijek disciplina mora da bude prisutna. Rekao sam im prvo onu poslovicu: Što možeš da uradiš danas ne ostavljaj za sutra, to se odnosilo na ovu utakmicu", otkrio je Stojković.

A potom je objasnio šta želi od svojih igrača, kakav fudbal i stav, što je oduševilo ekipu i natjeralo je u smijeh.

"A onda tražeći od njih ono što vježbano i što hoću da vidim, a to je taj pas, igra kratkih pasova, dobra pozicija, u sistemu da stojimo kako treba... Rekao sam da ta igra mora da ide pas, pas, pas, a onda kad nemate gdje, vratite Rajkoviču. Onda on krene da zalama, jednog, pa drugog i tako može u bolnicu da me otjera. I onda je nastao smijeh", priča Piksi.

Vidi opis On to kad uradi, može u bolnicu da me otjera! Piksi pred meč "orlovima" ovako pričao o taktici - svi prasnuli u smijeh! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 1 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 2 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 3 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 4 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 5 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 6 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 7 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 8 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 9 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 10 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 11 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 12 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 13 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 14 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 15 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 16 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 17 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 18 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 19 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 20 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 21 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 22 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 23 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 24 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 25 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 26 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 27 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 28 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 29 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 30 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 31 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 32 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 33 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 34 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 35 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 36 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 37 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 38 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 39 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 40 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 41 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 42 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 43 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 44 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 45 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 46 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 47 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 48 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 49 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 50 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 51 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 52 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 53 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 54 / 56 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 55 / 56 Izvor: MN PRESS Br. slika: 56 56 / 56

Bio je veliki igrač, sada je ozbiljan trener i jasno mu je da pod tenzijom igrači ne mogu da daju svoj maksimum.

"To su lijepe stvari i na kraju krajeva igrače koji su pod tenzijom, pod stresom morate i da opustite", dodao je on.

Prvo je objasnio kako je ubijedio Aleksandra Mitrovića da počne meč sa klupe, a onda se osvrnuo na to što je upravo Mitrović prije godinu dana promašio penal protiv Škotske.

"Upravo tako, meni je drago zbog njega, jer mogu da zamislim šta se to desilo protiv Škotske i kako se on osjećao. To su jako veliki stresovi za igrača kada mu se tako desi neki peh, ali evo, ovo sinoć je naplaćeno sa debelom kamatom. Kako u korist njegovu, tako i u korist cijele Srbije", dodao je on.

Sergej Milinković-Savić dugo nije uspijevao da se uklopi u tim Srbije, a sada konačno igra veliku ulogu. Sadašnji selektor "orlova" nije imao nikakve dileme o njemu ni kada je bio u dalekoj Kini.

"On je uvijek za mene bio veliki talenat, veliki igrač i tu ja apsolutno nemam nikakvu dilemu. Bile su neke priče pronaći mu mjesto, pa ne znaju gdje da ga stave... Ja te stvari nisam mogao da razumijem, ali se nisam miješao, jer sam tad bio u Kini. Nisam želio da komentarišem, ali nemoguće je ne pronaći mjesto dobrom igraču. A on ne da je dobar igrač, nego je nevjerovatan talenat i u godinama je kada je vrlo mlad i od njega tek treba očekivati neki zenit", završio je selektor Stojković.