Ovaj događaj je promijenio Mitrovićevu karijeru, a niste znali!

Nekadašnji reprezentativac Albert Nađ otkrio je koji momenat je bio važan u razvoju Aleksandra Mitrovića, da postane ono što je danas postao - najbolji strijelac u istoriji nacionalnog tima.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije napravila je veliki uspjeh i plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Katar! Podvig "orlova" u Lisabonu znači da svi u Srbiji sada željno iščekuju žrijeb za Mundijal, pošto je selekcija Dragana Stojkovića Piksija izbjegla pravi pakao u baražu.

Za to vrijeme, bivši reprezentativac Albert Nađ imao je šta zanimljivo da kaže o junaku Orlova Aleksandru Mitroviću, otkrivši važne detalje iz karijere napadača.

Mitrović je postigao pobjedonosni gol koji je Srbiju odveo na Mundijal, a imali smo prilike i da saznamo gdje je počeo karijerunajbolji strijelac u istoriji reprezentacije.

Nađ se prisjetio vremena kada je Mitrović bio tinejdžer, otkrivši šta je u velikoj mjeri uticalo na njegovu karijeru.

"To je događaj koji je promijenio Mitrovićevu karijeru, kada je on prelazio iz kadetske u omladinsku selekciju Partizana", počeo je Nađ o Mitroviću u emisiji "Jutro" na TV Prva.

"U tom momentu, ljudi koji su vodili tu selekciju, procijenili su da je on po nekom redoslijedu tek treći-četvrti napadač. Radio sam tada kao koordinator FK Partizan, znao sam ga i od ranije jer sam gledao utakmice mlađih kategorija. Trener Teleoptika je tad bio Vuk Rašović i falio im je jedan igrač za neku prijateljsku utakmicu, da mogu da odigraju 10 na 10, što se kaže. Predložio sam Vuku da pozove Mitrovića i na njegovu i našu sreću, najveći mogući "krivac" za uspjeh Mitrovića je Vuk Rašović", objašnjava Nađ.

Mitrović je poslije toga brzo stigao i u Teleoptik i prvi tim Partizana, odakle je njegova karijera išla uzlaznom putanjom. Nađ je objasnio i zbog čega je Rašović bio važan za karijeru Mitrovića, ali i zašto je sjajni napadač nastavio da napreduje.

"Vuk ga je usmjerio, pokazao mu neki put, jer je Aca poslije nekih šest mjeseci zaigrao za prvi tim. Ali nije to sve zato. Mitrović prepoznaje kod sebe šta je ono što može da radi i što ne može. On zna da nije Ronaldo, on zna da nema taj neki dribling, ali je fenomenalan igrač koji u šesnaestercu radi sve, fenomenalan je na prekidima i u duel igri. I to što umije da radi, usavršava svaki dan."

Nađ je na kraju istakao i šta je bilo presudno kod reprezentacije Srbije da se plasira na Mundijal.

Izvor: MN PRESS

"Evidentno je da je Dragan Stojković uneo to nešto što je falilo reprezentaciji, prije svega samopouzdanje, da vjeruju da imaju kvalitet. Taj odnos između njega i igrača... Kao kad je rekao igračima poslije pobjede "da li ste vi normalni?" Vjerujem da nikad niste vidjeli da neki trener na takav način komunicira sa svojim igračima, naravno, to je sve bilo u šali. Vidio se osmijeh i samopouzdanje i vjera da mogu da naprave nešto. To je samopouzdanje koje su igrači počeli da imaju u sebe - da odemo u Lisabon i pobijedimo Portugal na njihovom terenu", rekao je Albert Nađ.

(MONDO/TV Prva)