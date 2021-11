Golmanku Irana optužili da je muškarac! Odbranila im penale, Jordanci je napali - Moj grijeh je što nisam lijepa (FOTO)

O iranskoj golmanki piše čitava planeta.

Izvor: YouTube/El Mundo

Ženska fudbalska reprezentacija Irana plasirala se na Azijski kup 2022. godine pošto je pobijedila Jordan nakon boljeg izvođenja jedanesteraca (4:2), a nakon susreta je nastao pravi haos.

I to zbog junakinje Irana. U pitanju je golman Zohreha Kudeji za koju Jordanci tvrde da je zapravo muškarac.

Nije ovo prvi put da dolazi do sličnih optužbi u ženskom fudbalu, bilo je čak i slučajeva da su muškarci "uhvaćeni" u ženskim fudbalskim reprezentacijama, i to obično jer su koristili hidžab kada je teže utvrditi pol, pa tako Jordanci smatraju da je upravo to Iran učinio protiv njih.

Zohreha Kudaija je već nekoliko puti ispitivana zbog ovoga i branila se zbog toga u iranskim medijima.

"Moj jedini grijeh je što nisam lijepa", rekla je tada Zohreha u čiju zaštitu je stala i selektorka Marjan Irandost i poručila da je razgovor o polu samo izgovor jer ne mogu da prihvate poraz.

Iranski mediji prenose da je Kudeji rođena 1989. godine i da je definitivno žena.

(MONDO)