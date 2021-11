"Heroji, hvala Vam!" Lijepa akcija Partizana: Svi medicinari besplatno u Humsku, poklon i za vakcinaciju

Partizan je pokrenuo lijepu akciju u znak zahvalnosti medicinskim radnicima.

Fudbalski klub Partizan pokrenuo je danas akciju "Heroji, hvala vam", u znak zahvalnosti medicinskim radnicima koji se bore protiv pandemije korona virusa.

Akcija će trajati do kraja fudbalske sezone, a generalni direktor Partizana Miloš Vazura rekao je da klub na taj način želi da zahvali svim medicinskim radnicima koji se više od godinu i po dana bore sa korona virusom.

"Ovo je način da se zahvalimo ljekarima, zdravstvenim radnicima i svim ljudima koji se bore sa kovidom više od godinu i po dana. Partizan je, u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja, napravio kontingent ulaznica koji će ljudi, koji se vakcinišu od danas do nedjelje, moći da dobiju uz potvrdu o vakcinaciji i da prisustvuju derbiju kola koji se odigrava u nedjelju, na stadionu Partizana. Uz potvrdu će ući besplatno i imaće prilike da vide dres na kome će biti amblem 'Heroji, hvala vam!'. Ovo je način da izrazimo zahvalnost svima koji učestvuju u ovoj borbi, to će Partizan nositi do kraja sezone", rekao je Vazura.

Osim akcije za meč Partizana i Vojvodine, tu je i poklon za medicinske radnike.

"Takođe, za zdravstvene radnike smo izdvojili godišnje karte koje će dobiti na poklon od Fudbalskog kluba Partizan. Broj godišnjih karata je oko hiljadu, tako da će svi imati besplatnu kartu za gledanje utakmica u našoj ligi do kraja sezone, kao i za evropsku utakmicu protiv Anortozisa koju igramo u decembru. Osim besplatnih ulaznica za sve zdravstvene radnike, svi direktori kovid ambulanti će dobiti na poklon i dres Fudbalskog kluba Partizan", dodao je Vazura.