Dušane, majstore, vodi i do Njemačke! Uživajmo u magiji srpske desetke, takvog nećemo skoro gledati! (FOTO)

Na dan kada Dušan Tadić slavi 33. rođendan, nezamislivo je u skorije vrijeme vidjeti srpski tim bez takvog čarobnjaka. Ovo je njegova era i konačno uživamo u njoj!

Kapiten i lider reprezentacije Srbije Dušan Tadić danas slavi 33. rođendan i to u sjajnom raspoloženju, jer je prije manje od nedjelju dana sa reprezentacijom izborio svoje drugo učešće na Svjetskom prvenstvu.

Tadić rođendan dočekuje u Holandiji, gdje od 2018. sa ogromnim uspjehom igra za Ajaks, čiji je takođe kapiten i u kojem je stekao status legende. Zato su mu i "kopljanici" posvetili rođendanski video snimak - kompilaciju njegovih golova. Uživajte:

Prošle večeri, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je da je, poslije plasmana na Mundijal, jedan od narednih ciljeva i konačni odlazak na Evropsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Krajnje je vrijeme da "orlovi" poslije pet propuštenih kontinentalnih turnira zaigraju i na glavnoj smotri, i to pod Tadićevim vođstvom.

Poslije povratka iz Portugala, upravo je Tadić u razgovoru sa novinarima naglasio koliko je važno da reprezentacija stekne kontinuitet dobrih rezultata u kvalifikacijama i odlazaka na velika takmičenja, na kojima bi sticala ogromno iskustvo i rutinu, iz koje bi se onda izrodile još bolje stvari.

"I u prošlom ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo bili smo fenomenalni kao grupa, kolektiv. Sada isto, možda igramo ofanzivnije, ali nema veze - i jedno i drugo je pohvalno, najbitnije je da idemo na velika takmičenja. Drugo Svjetsko prvenstvo zaredom, to mora da postane normalno za Srbiju", rekao je srpski majstor sa loptom.

Momak iz Bačke Topole koji je učio fudbal u lokalnom AIK-u (danas TSC-u) i u Vojvodini debitovao je za reprezentaciju još u decembru 2008. godine. Prošlo je skoro pa tačno 13 godina od njegovog prvog nastupa za "A" tim u prijateljskoj utakmici protiv Poljske pod vođstvom selektor Radomira Antića, u kojoj je bio starter.

Tada je imao samo 20 godina i bilo je rano da ponese veći teret u ekipi u formiranju, koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi i zaista ujedinila naciju pod vođstvom Mistera Antića. Dušan se u međuvremenu afirmisao korak po korak - najprije u dresu Vojvodine, onda nastupajući za Groningen i Tvente, pa za Sautempton u Premijer ligi.

Njegova selidba iz Engleske u Amsterdam 2018. dala mu je priliku da na "Areni Johan Krojf" pokaže sav fudbalski dar, a navijače je kupio veoma brzo, pa mu već godinama skandiraju i pjevaju. Kao i nedavno u Dortmundu, kada je dao najbolniji gol u karijeri, udarivši u stativu nakon što je poslao loptu u mrežu.

Ovako zvuči ta pjesma:

Iako polako ulazi u veteranske godine, Tadić je jedan od fizički najspremnijih igrača u reprezentaciji, a i šire. Neki bi rekli - i najspremniji. S obzirom na to, jasno je da je on i sadašnjost, a sigurno i bliska budućnost reprezentacije, u kojoj očekujemo da Dušan zajedno sa Mitrom i ekipom odvede Srbiju konačno i na to Evropsko prvenstvo. A poslije njega nije daleko ni Svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku...

Danas je dan kada srpska fudbalska legenda uživa u svom rođendanu, kao što i mi uživamo kada god dodirne loptu u dresu Srbije.

Legendo, srećno!