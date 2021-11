Piksi želi da sruši tradiciju! Srbija zna cilj, selektor jasan: Očekujte svašta, Ronaldo je opasan i sa jednom nogom!

Uoči utakmice su na konferenciji za medije pričali Dragan Stojković Piksi i Dušan Tadić.

Izvor: Youtube/printscreen/Fudbalski savez Srbije

Tajni nema, cilj je jasan. Srbija mora da pobijedi Portugal ako želi direktno da se plasira na Svjetsko prvenstvo.

Očekuje se jak i napadački orijentisan sastav "orlova", a u timu vlada odlično raspoloženje.

Na konferenciji za medije u Lisabonu su govorili Dragan Stojković i Dušan Tadić. Selektor je sve počeo šalom poslije pitanja portugalske novinarke šta Srbija danas treba da uradi na terenu.

"Danas ništa, sutra je bitno", nasmijao se Stojković, pa nastavio u ozbiljnijem tonu.

"Moramo da budemo jako koncentrisani, znamo da je Portugal jaka ekipa i učinićemo sve da postignemo gol više od njih. Očekuje nas izuzetno teška utakmica."

Upitan o promjenama u koncepciji igra u ključnoj utakmici kaže:

"Mi smo od početka kvalifikacija krenuli sa jednim stilom koji želimo da njegujemo iz utakmice u utakmicu. Ne vidim razloga zašto bismo bilo šta mijenjali. Bez obzira na ime protivnika, najviše respektujemo sebe i želimo da naš fudbal bude atraktivan i napadački. Jeste velika važnost, ali Srbija se neće adaptirati na igru Portugala, nego će nastaviti da igra onako kako treba da bismo došli do rezultata."

Ovako je izgledao dan Srbije u Lisabonu:

Prisjetio se gola koji je dao Portugalcima 1984. godine kada je ujedno i posljednji put pobijeđena spomenuta reprezentacija.

"Sjećam se te utakmice, pobijedili smo sa 3:2, bio sam jako mlad igrač i uspio sam da postignem taj treći gol za pobjedu. Prošlo je mnogo vremena, ja bih volio kad bi vrijeme moglo da se vrati unazad pa da opet igram, ali to je nemoguće. Tradicije postoje da bi se rušile. Sutra je sve moguće pa čak i to da srušimo tradiciju i da dođemo do pobjede koja nas vodi direktno na Mundijal."

Imao je šef struke nacionalnog tima samo lijepe reči na račun protivnika.

"Oni su u velikoj prednosti iz dva razloga. Prvi je što igra kod kuće, a drugi je što ima dva rezultata na raspolaganju. Srbija dolazi samo sa jednim ciljem, da pobijedi i da osvoji prvo mjesto u grupi. Portugal nije ekipa koja će igrati igru da bi išla na neriješeno. Mislim da će oba tima igrati na pobjedu, onaj ko bude bolji i kvalitetniji, taj će ići u Katar."

Uvjeren je da će biti pune tribine.

"Pedeset hiljada ljudi ne dolazi da gleda Portugal koji se brani, ali će vidjeti i Srbiju koja ima istu namjeru kao i domaći tim. Ovo je utakmica između dvije ekipe koje su neporažene u ovim brzim kvalifikacijama. Vrijeme je da vidimo ko je bolji."

Portugalci imaju veliki broj dobrih individualaca.

"Ne vršim nikakav pritisak na igrače, niti pravim sastanke. Čekamo utakmicu i to je to. Portugal je jedna od najboljih ekipa u Evropi, to svi znaju, znam i ja. Naravno da ugrači poput Žote, Bernarda Silve ili Bruna mogu da daju gol ni iz čega. Znamo i da Ronaldo može da igra jednom nogom i da bude opet opasan. Nema tajni između Portugala i Srbije, nema tu velikih iznenađenja. Kolega Santoš i ja znamo sve jedni o drugima. Bitno je da budemo koncentrisani, da ne dozvolimo prostor njihovim napadačima i onda će sve biti pod kontrolom."

Piksi i Tadić na konferenciji u Lisabonu Izvor: YouTube/FSS

Svoje izlaganje Stojković je završio sa jasnom porukom.

"Možete svašta da očekujete. Ali da ćete da gledate jednu dobru Srbiju, to je jedino sigurno", jasan je Piksi.

Kapiten "orlova" Dušan Tadić je istakao da je sa dolaskom Piksija došla i neka nova energija.

"Vratio se kult reprezentacije, igramo stvarno dobro i atraktivno, narod je to prepoznao i stao uz nas. Ne čude me riječi selektora Portugala. Našu ekipu kroz cijele kvalifikacije krasi zajedništvo, vratila se vjera u srpski fudbal i u nedjelju treba samo da stavimo šlag na tortu."

Pričao je zatim o najvećim opasnostima u redovima protivnika.

"Imaju zaista mnogo dobrih pojedinaca. Kristijano Ronaldo je jedan od najboljih na svijetu. Tu su Bernardo Silva, Bruno, Ruben Dijaš. Dodao bih i mog prijatelja Žozea Fontea. Ne obaziremo se previše na činjenicu da Pepe nema pravo nastupa, oni imaju mnogo dobrih rješenja na toj poziciji. Pokušaćemo da neutrališemo njihov kvalitet i da izvučemo maksimum iz naših kapaciteta. Biće prava borba na terenu u kojoj publika može samo da uživa."

Inače, Dušana lijepa sjećanja vežu za Lisabon.

"Pobijedili smo nedavno Sporting sa 5:1 na njihovom terenu. I protiv Benfike smo ovde igrali 1:1 prije tri godine, postigao sam pogodak. Ali to sada ništa ne znači. Naše je da se prepustimo, da uživamo, da budemo nasmijani i da u direktnom duelu sa Portugalom vidimo ko je bolji", zaključio je Tadić.