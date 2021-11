Konačno - Prvi gol Mesija u Francuskoj! I naravno da je "bomba": Mučio se dva mjeseca, a sada je Leo onaj pravi! (VIDEO)

Leo Mesi je pogađao za PSŽ u Ligi šampiona, ali ga u Ligi 1 nije išlo. Sve do ovog vikenda.

Lionel Mesi konačno je skinuo "kletvu" i tek 20. novembra postigao svoj prvi gol u Francuskoj. Čekao je i čekao na svoj prvenac u Ligi 1, a konačno ga je dočekao protiv Nanta.

Pari Sen Žermen je pobijedio Nant 3:1 (1:0), i to u nimalo jednostavnoj utakmici, a Mesi je postigao gol kojim je postavljen konačan rezultat u 87. minutu. Bilo mu je potrebno čak 412 minuta u dresu novog kluba, i 19 promašenih udaraca, kako bi došao do prvog pogotka, ali sada je "otvorio" seriju.

Sve se odigralo u kontri Pari Sen Žermena koju je predvodio Mesi, a kada se namjestio na lijevu i opalio sa ivice kaznenog prostora - morala je da uđe u mrežu talentovanog Albana Lafonta.

Bio je to tipičan gol Mesija kakav su navijači "svetaca" čekali od potpisa u avgustu, pa se zabrinuli pošto je njihov novi miljenik ispaljivao samo "ćorke". Na sve to, mučila ga je povreda zbog koje je izgledao kao da nije onaj stari Leo, međutim po povratku iz Argentine pokazao je da je to iza njega.

MESSI HAS DONE ITTTTTT GOAL IN LIGUE 1!!!!!!!!pic.twitter.com/ZonJgYFMn2 — mx (@MessiMX30i)November 20, 2021

Osim Mesija, u strijelce se upisao još Kilijan Mbape u drugom minutu, a u 65. je sve krenulo po zlu kada je golman Kejlor Navas dobio direktan crveni karton.

Ušao je treći golman Riko umjesto Nejmara, Donarume nije bilo u timu, pa je Kolo Muani izjednačio u 76. minutu. Nant je postigao i sljedeći gol na meču, u 81. minutu, ali je nesrećni Apija savladao sopstvenog golmana i tako poveo Pari Sen Žermen ka 12. pobjedi u 14 kola Lige 1.

