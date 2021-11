Sa Srbijom pobijedio Portugal, u svlačionici ga dočekali mrki pogledi: Nisam bio baš najpopularniji u Portu sutradan!

Slavio je sa Srbijom, a kada je došao u klub nije bilo svejedno...

Izvor: MN PRESS

Srbija je u Lisabonu golom Aleksandra Mitrovića u 90. minutu prošla direktno na Svjetsko prvenstvo u Kataru. Pobijeđen je Portugal, a od svih reprezentativaca Srbije nakon te pobjede "najteže" je bilo Marku Grujiću.

On je presjedio meč na klupi, a sa timom nije morao da se vraća iz Portugala jer igra u Portu. Ostao je u Portugalu i kada se vratio u svlačionicu Porta nije mu bilo lako!

"Nisam bio baš najpopularniji lik u svlačionici sljedećeg dana", iskren je Grujić.

Centralni vezista kojeg je Porto kupio iz Liverpula u intervjuu za "Atletik" priznao je da mu je bilo čudno da izbaci reprezentaciju zemlje u kojoj nastupa, ali ističe da je to bilo veče za pamćenje.

"To je bilo nevjerovatno veče za moju zemlju. Proslava je bila tako posebna. Sada imamo mjesto u Kataru u decembru i igraćemo protiv najboljih timova svijeta, a to je za mene veliki cilj", istakao je on.