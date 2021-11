Mesi se samo šeta terenom.. Pitam se, zar te nije sram? Legenda udarila na Argentinca: Ronaldo se bar bori!

Mesi je ponovo djelovao loše na terenu, a Van der Vart ga je zbog toga žestoko kritikovao.

Izvor: Profimedia

Pari Sen Žermen je ponovo razočarao iako ima sve same zvijezde u timu. Maurisio Poketino nije uspio još da ih posloži kako želi, pa su protiv Mančester sitija delovali sasvim prosječno i na kraju su još i dobro prošli pošto su poraženi tek 2:1, a čak su i vodili početkom drugog dijela igre.

Ono što najviše može da zabrinjava Poketina je odnos njegovih igrača koji se svađaju i tokom utakmice, ali i nedefinisana uloga za Lea Mesija kome ne godi previše trčanja i trudi se da svoju energiju tokom meča prištedi.

Mnogi su mislili da je zbog povrede nezainteresovano šetao na meču Pari Sen Žermena, ali i sada kada je potpuno zdrav Argentinac ne ulaže preveliku energiju u trčanje. Zbog toga je za Poketina nemoguće da njegova ekipa igra visoki presing i pitanje je ko to uopšte može da trpi.

Takvog je mišljenja i bivši holandski fudbaler Rafael van der Vart koji trenutno radi kao stručni konsultant, pa je nakon meča Sitija i Pari Sen Žermena imao dosta zamjerki na Mesija.

"To me zaista nervira, to je pitanje želje...", rekao je Holanđanin u analizi utakmice.

"Mesi na terenu izgleda slabo ako ne postigne gol ili ne asistira. Ovu utakmicu je odigrao loše. Kad vidite Ronalda, on se bori i želi da odvede tim na viši nivo. Mesi se samo šeta terenom i pitam se zar ga nije sram? Počinjem se nervirati zbog toga", iskreo je rekao Van der Vart.

Ne može se reći ni da je Van der Vart bio veliki radnik na terenu, kada se i inače mnogo manje trčalo, ali ako Mesija posmatra iz perspektive trenera - evidentno je da nešto ne funkcioniše.

"On je igrač kakav se više neće roditi. Počelo je još kod Kumana, kao da mu se ne da da igra", zaključio je Holanđanin, dok je njegov kolega Oven Hargrivs dodao da bi Mesi i Nejmar više voljeli da igraju u timu kao Siti.