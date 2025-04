"Nikoga nećemo da primoravamo da igra": Svetislav Pešić otkrio da je razgovarao sa Vukčevićem

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić otkrio je da je razgovarao sa Tristanom Vukčevićem, s obzirom na to da je bivši igrač Partizana završio sezonu u NBA ligi.

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Evroligaška i NBA sezona polako se privode kraju, pa se postavlja pitanje priprema reprezentacije Srbije za predstojeće Evropsko prvenstvo. Selektor "orlova" Svetislav Pešić otkrio je da je razgovarao sa Tristanom Vukčevićem i tom prilikom dodao je da nikoga neće prisiljavati da obuče dres Srbije.

Pitanje koje se neprestano provlači - da li će Tristan Vukčević i Andrej Stojaković zaigrati za tim Srbije. Svetislav Pešić posebno je govorio o bivšem igraču Partizana: "Nedavno sam pričao sa Tristanom Vukčevićem, on je završio sezonu u Americi, vratio se u Grčku. Dobar razgovor, to je sve što mogu da kažem", istakao je Pešić za Sport klub.

"I ranije sam govorio, da igrači koji žive van Srbije, a imaju mogućnost da biraju za koju će selekciju da igraju, samostalno, u dogovoru sa porodicom, donose odluke. Niko ih neće iz Saveza prisiljavati da igraju za ovu zemlju, ako imaju drugačije profesionalne planove. Inače, redovno se čujem sa reprezentativcima oko programa priprema ali većina ima još dosta klupskih obaveza", bio je jasan Pešić.

Da li će Tristan Vukčević igrati za Srbiju?

Tema o Tristanu Vukčeviću i reprezentaciji Srbije dugo je aktuelna. Jednom prilikom selektor "orlova" rekao je da će momak rođen u Italiji igrati za Srbiju. Bilo je to krajem 2024. godine kad je u emisiji "Kida Show" pogrešno razumio pitanje i zbog nesporazuma najavio dolazak Stojakovića umjesto Vukčevića.

"Sa Tristanom smo obavili razgovor dok je još bio u Partizanu, kao i sa njegovom porodicom i predali smo dokumenta u FIBA. Pošto je on 'košarkaški Grk', morali smo da predamo papire i da čekamo da napuni 21 godinu. Zapravo je tekla priča o Tristanu iz mog ugla, a ne o Andreju, on nije bio na tapetu niti je bio tema za mene. Neko je to tako prenio i otišlo je u etar kao klasičan nesporazum. Za Stojakovića nisam iznio stav", objasnio je Pešić u izjavi za list Danas.

Tom prilikom je dodao: "Hoću da kažem jasno i nedvosmisleno da niko nikada neće zamjeriti nikome ako iz privatnih ili porodičnih razloga želi da igra tamo gdje je rođen, gdje se školuje ili studira, bez obzira na porijeklo roditelja", rekao je Pešić.

Vukčević se još nije oglasio

Janis Adetokunbo je otkrio da je u razgovoru sa Vukčevićem dobio odgovor da se bivši igrač Partizana osjeća kao Grk, što je svakako bio jedan od alarma tamošnjim košarkaškim stručnjacima. Tako je u razgovoru za Mondo Deportivo Vukčević na pitanje da li će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu odgovorio "Vidjeću, vidjeću".

Tristan Vukčević na meču Vašington - Orlando

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vukčević je rođen u Italiji, njegova majka je Šveđanka, a otac Dušan je rođenu Sarajevu i ima državljanstvo Srbije i Grčke. Prema tome, pred Vukčevićem su opcije - mogao bi da zaigra za Srbiju, Grčku, Švedsku, pa čak i Španiju pošto je kao mlad igrač bio dio Real Madrida.

Vukčević je imao poprilično dobru sezonu u Vašingtonu, ali jasno je da se od njega očekuje više. Ove godine bilježio je 9,4 poena, 3,7 skokova i 1,1 asistenciju po meču, dok je na terenu provodio 14,6 minuta. Naročito je dobro igrao u završnici takmičenja, na posljednja tri meča ostvario je dvocifreni učinak - Filadelfiji je ubacio 24, Čikagu 17, a Majamiju 28.