Buran derbi na "Pecari" - iz dvojke u keca: Šamaranje, crveni karton za Sarajevo, penal i preokret Širokog Brijega!

Burno je bilo na derbija 18. kola prvenstva BiH, u kojem je viđen preokret iz dvojke u keca. Gosti sa "Koševa" vodili na poluvremenu, ali sva tri boda ostala u Širokom Brijegu.

Preokret iz dvojke u keca u derbiju kola na "Pecari"!

ŠIROKI BRIJEG - SARAJEVO 2:1 (0:1)

Sarajevo nije slavilo u Širokom Brijegu više od 2.5 godine, ali su gosti sa "Koševa" bili na dobrom putu da tu neugodnu tradiciju prekinu u nedjeljnoj utakmici 18. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Imali su prednost nakon prvih 45 minuta, a onda su domaći u nastavku odigrali mnogo bolje i zasluženo stigli do sva tri boda.

Umnogome je domaćinu posao olakšao Darko Bodul, koji je napravio neviđenu glupost i ošamario igrača domaćih, zbog čega mu je arbitar Dragan Petrović pokazao direktan crveni karton, pa su izabranici Jure Ivankovića više od pola sata imali igrača više.

No, krenimo redom.

Na posljednje tri utakmice na "Pecari", sarajevski tim je samo jednom ostao neporažen protiv Širokobriježana, koji su danas u prvom dijelu na prilično poplavljenom terenu bili slabiji rival.

"Bordo" tim je prvi zaprijetio na "Pecari" - šutirao je Andrej Đokanović ali je golman domaćina Dario Miškić odbranio, da bi potom odbijenu loptu iznad prečke poslao Darko Bodul.

Ipak, gosti su uspjeli i prvi da stignu do prednosti u 36. minutu.

Nakon što je Selmir Pidro prošao po lijevoj strani i centrirao, najbolje se snašao Dražen Bagarić i pogodio mrežu - 0:1.

Početkom drugog poluvremena, Široki Brijeg je odmah izjednačio rezultat.

Poslije lijepe akcije sa desne strane, lopta je došla do Filipa Brekala, koji je oštro centirrao u peterac, a tamo je spretno dočekao Tonći Mujan i poslao pod prečku - 1:1.

Samo nekoliko minuta kasnije, nastala je gužva na sredini terena poslije starta nad Darkom Bodulom, došlo je do naguravanja i "šamaranja", a epilog cijele priče bio je crveni karton za igrača Sarajeva, koji je udario fudbalera Širokog Brijega Božu Vukoju. Kartone od sudije Dragana Petrovića, ali žute boje, dobili su i domaći igrači Ivan Ikić i Božo Musa.

Nakon što je isključen, Bodul je dugo izlazio s terena, svađao se sa svima, od navijača do službenog osoblja hercegovačke ekipe, pozivao na fizički obračun, ali je na kraju ipak otišao u svlačionicu na "Pecari".

Iako su domaći imali igrača više u polju, do samog finiša nisu uspjeli da to i materijalizuju, do jedanaesterca, koji je skrivio Numan Kurdić nakon što je oborio Zorana Lukića u kaznenom prostoru.

Siguran realizator sa "kreča" bio je Božo Vukoja za preokret i pobjedu Širokog Brijega - 2:1.

ŠIROKI BRIJEG: Miškić, Medić, Obšivač, Čuljak, Mujan, Blagaić, Vukoja, Lukić, Musa, Ikić, Ćavar. Trener: Jure Ivanković

SARAJEVO: Dizdarević, Pidro, Šabanović, Lazić, Đokanović, Bodul, Velkoski, Bagarić, Ševelj, Palić, Kurdić. Trener: Goran Sablić

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 18. kolo

Rudar Prijedor - Tuzla siti 0:1 (0:0)

/ Sulejman Krpić 90+3/

Radnik - Borac 0:0 - poluvrijeme

Široki Brijeg - Sarajevo 2:1 (0:1)

/Mujan 51, Vukoja 86 pen - Bagarić 36/

Subota

Leotar - Velež 1:3 (1:1)

/Maksimović 18 - Perišić autogol 20, Zajmović 69, Pršeš 87/

Zrinjski - Posušje 3:1 (1:0)

/ Bilbija 25, 79, Juranović 48- Lauš 50/

Sloboda - Željezničar 1:1 (1:1)

/ Ramić 42 - Vrhovac 31/

