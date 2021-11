Nema šanse dok sam ja trener! Stanojevića pitali o "labavijem" Partizanu - Nismo mi mašine, odigrali smo 30 utakmica!

Strateg crno-bijelih pred gostovanje Dubočici u Kupu Srbije govorio o brojnim temama.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana nastavili su da ređaju pobjede u Superligi, u Konferencijskoj ligi su na bod od plasmana u nokaut fazu, ali sada je vrijeme i za borbu na "trećem frontu".

Crno-bijeli u srijedu (16.15) gostuju Dubočici u Nišu u okviru meča osmine finala Kupa Srbije.

Partizan će protiv kluba iz Leskovca igrati na stadionu "Čair" zarad što boljeg organizovanja utakmice i prisustva publike, a trener Aleksandar Stanojević bio je jasan po pitanju ambicija crno-bijelih.

"Mi smo favoriti, to je jasno, ne treba o tome pričati. S druge strane, gledali smo njihovih pet-šest utakmica iz ove sezone, gledali smo ih protiv Spartaka koji su izbacili u Suboticu. Iz tog razloga smo oprezni. Kad se igra jedna utakmica, nikad ne znate u kom pravcu može da ide. U Partizanu nema rasterećenja. Igramo sad Kup i sve može da se desi... Igramo poslije s Pazarom koji sedam utakmica nije izgubio. Meni je svaka utakmica teška i zahtjevna. Oprezni smo, svaka utakmica nam je eliminaciona i tako se ponašamo", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

Trener crno-bijelih kaže da mu je žao što meč neće biti odigran u Leskovcu.

"Žao nam je, ali vidim da su oni spriječeni da igraju tamo. Nadamo se da je teren u Nišu, igrao je Radnički prije neki dan, ali kakav god da bude, adaptiraćemo se. Sigurno da je kvalitetan, Superliga se igra na njemu, nema razloga da bude loš."

Stanojević kaže i da će protiv Dubočice biti rotacija, a otkriva i ko je jedini igrač kojeg neće povesti u Niš.

"Ima prostora za rotacije. Putuju svi igrači, možda će dva-tri ili četiri biti u rotaciji, ali to nije sporno. Idemo u najjačem sastavu, osim Zdjelara kojeg hoću da odmorim. Izašao je iz povrede, odigrao je neke utakmice, a svi ostali su u kadru. Biće rotacija, tako je."

Po pitanju mlađih igrača, biće nekih novih imena na spisku.

"U ovom trenutku će najviše prostora biti za Marka Milovanovića, biće prostora za mlađe, poveli smo omladince Petkovića, Ilića i Vlahovića. Trenirali su momci iz Teleoptika s nama, Blagojević i Purić, mada oni nemaju pravo da igraju. Htio sam da priključim i Momčilovića i Subotića, ali su povrijeđeni."

Na pitanje da li je možda u nekim mečevima pristup crno-bijelih bio "labaviji", Stanojević ima drugačije viđenje.

"Ne slažem se, jer nije bio pristup nigdje labaviji, ne mislim tako. Možda je izgledalo vama i navijačima, znam i kakva su razmišljanja i komentari, ali mi nikad nismo labaviji. Možda smo lošije ušli u utakmicu s Proleterom, jer su oni izuzetno jako ušli u utakmicu i nismo pobijedili. U Talinu smo ušli jako, ali imate i protivnika koji igra. Ne pitate se uvijek samo vi. Odigrali smo 30 utakmica do sada, imaćemo 35 utakmica u polusezoni. Ne znam da li smo u nekoj ušli slabo... Ali stalno smo na maksimumu, vjerujte mi. Ovo što ispada, što se stvara slika, to i igrači mogu da potvrde kako smo pripremali utakmice. Ali nismo mašine, nisu ni oni mašine, 30 utakmica na današnji dan. To je mnogo za sve nas. Ima kad vam se protivnik nametne. Nema šanse dok sam ja trener jedan 'zarez' bude što se tiče motivacije ili ozbiljnosti prema nekoj utakmici."

U posljednje vrijeme Partizan često utakmice u prvenstvu igra poslije utakmica Crvene zvezde. Stanojeviću to ne smeta.

"Meni nije bitan termin. Lično se ne osvrćem na protivnika u tom kontekstu. Pratim svaku utakmicu i svaki detalj, naravno, ali kad dođe naša utakmica, nemam taj fokus. Sav je fokus na nama i sve ostalo zaboravim. To želim i na igrače da primijenim. Nemamo problem s tim. Imate nekad kad mi gostujemo, pa onda igrate kasnije. To je sportski i džentlmenski da tako bude. Ovako mislim da je to samo splet okolnosti i sve ide u dobrom i regularnom pravcu."

Na kraju, Stanojević kaže da se prioriteti tima nisu promijenili od posljednjeg puta kad je za to bio upitan.

"Znate moj stav. Za mene je prvenstvo prioritet svih prioriteta. To je najduže takmičenje. Kup je uvijek važan, jasno je to svima. S istim žarom idemo, prošle godine smo finale izgubili na penale, sad ćemo da probamo da idemo do kraja. Ali prvenstvo je prioritet", porulio je Aleksandar Stanojević.