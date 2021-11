Znam kako radi Pižon, to je korisno za Zvezdu: Stanoje o legendi u Dekijevom štabu - Mi funkcionišemo na drugačiji način

Trener crno-bijelih je bio upitan da prokomentariše zanimljivu vijest iz rivalskog tabora.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana u sredu (16.15) igraju u Nišu protiv Dubočice osminu finala Kupa Srbije.

Tim povodom, trener Aleksandar Stanojević je govorioo brojnim zanimljivim temama vezanim za crno-bijele, ali je bio upitan i o dešavanjima u rivalskoj Crvenoj zvezdi.

Stanojević je u razgovoru s medijima otkrio da će biti rotacija u njegovom timu za predstojeći susret na "Čairu", a dotakao se i "vječitog" rivala.

Na pitanje kako gleda na odluku da u stručni štab Dejana Stankovića stigne nekadašnji trener crveno-bijelih Vladimir Petrović Pižon i bude angažovan na individualnom radu sa mladim igračima, kao i kako te stvari funkcionišu u Partizanu, Stanojević je imao jasan odgovor.

"Mi smo naučeni ovdje da respektujemo veličine kao što je Pižon, ako na njega mislite. Šta reći o njemu, legendi. Dobro znam kako radi individualno, kako pokazuje stvari igračima i kad je bio mlađi i stariji, sa istim žarom", počeo je trener Partizana.

"To je sigurno jedan benefit za sve njih. Izuzetno poštujem taj način funkcionisanja. Mi radimo na jedan drugačiji način, sa istim stvarima, radimo individualno sa mlađim igračima koji dođu ovdje. Postoje momci koji su zaduženi za individualni i grupni rad, rade im se prethodne analize, tehničko-taktičke. Mi to radimo, ali kod nas to ne radi takva legenda, pa zato nema tog publiciteta. Sigurno da takve ličnosti mogu da vam pomognu", objasnio je Stanojević.

On je bio upitan i o slučaju mladog napadača Marka Milovanovića, koji je poslije odličnih priprema bio vraćen u omladinsku ekipu, a sada je ponovo konkurentan u seniorskom sastavu.

Izvor: FK Partizan/Žarko Radovančev

"Imate različite ličnosti, kad nekog mladog igrača vratite u omladince i on tamo loše odigra. I onda ovde kad se vrati opet loše igra. Milovanović je dečko drugačiji primer, zna da njemu znači, svaki sekund hoće da iskoristi, bilo u omladincima ili prvom timu ili na treningu. On svaki sekund koristi. Posle onakvih priprema zaslužio je možda i više šansi, a nije ih dobio. Međutim, nije klonuo, nastavio je da radi i postiže golove za omladince. On zaslužuje svaki svoj minut u prvom timu. Naravno da je teško, izbegavamo taj način funkcionisanja, ali kad imate nekog ko je stabilan kao on, onda možemo to da radimo. Bilo mu je važno da ostane u ritmu. Ide on u dobrom pravcu."

Da li bi onda Stanojević više volio da iz omladinaca nastave da stižu veliki talenti ili da se osvoji titula u Omladinskoj ligi Srbije?

"Uvijek je prioritet da izbacite mlade igrače, ali lijepo je i da budete prvi. Ima i jedno i drugo, ali ako birate između ta dva, navijam da izbacimo igrača. Ali navijam za omladince da budu dobro pozicionirani", zaključio je Aleksandar Stanojević.