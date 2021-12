Fotke OFK Beograd o kojima se priča: Nagrađen urednik MONDA za reportažu o Omladinskom stadionu i posrnulom velikanu

Urednik fotografije portala Mondo Stefan Stojanović dobio je nagradu žirija nacionalnog konkursa za najbolju fotografiju u medijima "Press Photo Srbija 2021".

Izvor: FoNet/Aleksandar Barda

Naš Stefan nagrađen je za reportažu o OFK Beograd, velikanu srpskog i jugoslovenskog fudbala koji je u danima u kojima ga je posjetio prolazio kroz najteži period u svojoj istoriji. O svemu šta je na Omladinskom stadionu doživio tog dana čitajte u tekstu koji je napisao novinar Nebojša Marković.

"Velika mi je čast što je foto priča o fudbalskom klubu OFK Beograd, i teškoj finansijskoj situaciji u kojoj su se našli, osvojila prvo mjesto u kategoriji 'Život reportaža' na takmičenju za najbolju fotografiju godine Press Photo Srbija. Naravno, veliku ulogu je tu odigrao i moj kolega Nebojša Marković sa kojim sam radio ovu reportažu. Nebo, hvala ti!", rekao je Stefan na dodjeli nagrada.

"Nikada ranije nisam bio nešto vezan za sam klub OFK Beograd, znao sam tek po neki podatak i bivše fudbalere, odnosno legende koji su tamo igrali Bane Ivanović, Aleksandar Kolarov, Ilija Petković... Ipak je to klub sa velikom istorijom i tradicijom, i zapravo najveći klub koji ima "Beograd" u svom imenu. Tako da nisam imao predstavu šta će nas na Karaburmi zapravo dočekati. Međutim te scene koje smo tamo zatekli su stvarno ostavile jak utisak. Klub koji je do prije nekoliko godina igrao u Ligi Evrope zatekli smo baziranog na amaterizmu i to je ostavilo veoma jak utisak na nas", dodao je Stojanović.

Pogledajte sjajne Stefanove fotografije sa Stare Karaburme.