Volio bih da ostanem zauvijek, međutim... - Stanković najavio odlazak? Ostavio cigarete, izgubio kosu i ima jedan cilj!

Trener Crvene zvezde objasnio da postoji mogućnost da uskoro, možda na kraju sezone, ode iz kluba.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima četiri osvojene titule u nizu i petogodišnji kontinuitet dobrih igara u Evropi. I u tim situacijama pritisak je ogroman, možda čak i veći nego kada rezultati nisu idealni, odnosno po mjeri navijača. Sada se stalno očekuje više, a to na svojoj koži osjeća i Dejan Stanković.

Iako je imao impresivnu igračku karijeru u Zvezdi, italijanskom fudbalu i nacionalnom timu, Stanković je svjestan da se na klupi crveno-bijelih previše troši. Možda baš to bude razlog za njegov odlazak iz kluba, ali tek nakon što u maju podigne pehar!

Bliži se 100. utakmica na klupi crveno-bijelih,

"Svako ko zna kakav je osjećaj i kakve emocije izaziva ovaj klub, volio bi da ostane u Zvezdi cijeli život. I kao igrač i kao trener. Međutim, neminovno je da jednom svi krenemo svojim putem. Zvezda je ozbiljna mašina, mnogo je lijepo, ali i mnogo je velika potrošnja. I dalje sam zadovoljan, i dalje imam maraton da istrčim. Ima uvijek interesovanja za mene, ali to sam rekao i ranije - zapitao bih se da nema. Onda bi to značilo da ne radim dobar posao. Lijepo je kad se raspituju za vas. To vam daje snagu da budete još bolji. A moji planovi? Sve ću uraditi da u maju podignem pehar...", istakao je Stanković za Informer.

Kako kaže šef stručnog štaba Crvene zvezde, pritisak koji Zvezda stvara vidi se po njegovoj kosi.

"Mediji, uprava, navijači, ostali klubovi, sa svih strana je ogroman pritisak, što se da vidjeti po mojoj kosi. Ostavio sam i cigare prije godinu i po dana, jer sam usljed ogromnog pritiska počeo mnogo da pušim i morao sam da presječem. Trener Crvene zvezde je trener i igračima i upravi i stučnom štabu i navijačima i novimarima. Sa svake strane moram da prihvatim pritisak i odgovornost na sebe i pustim igrače da rade na miru. I ja sam bio igrač, njihovo je samo da igraju", zaključio je trener crveno-bijelih.

Podsjećamo, o Stankovićevom odlasku pričalo se i prije nekoliko mjeseci, kada je postojalo ozbiljno interesovanje iz Italije. Siniša Mihajlović preporučio je bivšeg saigrača Sampdoriji, a Stanković je nekoliko puta odlazio na razgovore sa Masimom Fererom, prvim čovjekom kluba iz Đenove.

(MONDO)