Haos u Belgiji - huligani divljali na dva stadiona: Navijači velikana prekinuli meč, jedan optužen za pokušaj ubistva!

Scene kakve su do skoro bile nezamislive na stadionima najboljih evropskih timova postaju realnost.

Izvor: Twitter/printscreen/@VoetbalUltras

Huliganska scena na zapadu Evrope sve je jača, a incidenti koji se događaju u nekim od najboljih liga na svijetu iz nedjelje u nedjelju šokiraju fudbalske fanatike. Ovog puta ponovo je red na Belgijance, koji su pravili incidente na dva meča tamošnjeg prvenstva.

Navijači Standarda iz Liježa prekinuli su utakmicu protiv Šarloa koju je njihov tim ubjedljivo gubio (3:0), a nereda je bilo i na meču Beršota i Antverpena. Tamo su pojedini navijači već uhapšeni, pa će u narednim danima morati da se susretnu sa pravdom.

Velikan belgijskog fudbala Standard nalazi se u teškoj situaciji, a navijači više nemaju sluha za neuspjehe. Tokom prvenstvenog meča protiv Šarloa prekinuli su utakmicu i njihov klub će sigurno biti kažnjen zbog toga. Oni su odlučili da naprave bakljadu na samom terenu, pa su se tako crveno-bijeli dimovi nadvijali nad stadionom dok su fudbaleri gledali u navijačku tribinu.

Nisu mogli ništa, osim da gledaju kako navijači domaćeg tima divljaju.

Ovako je to izgledalo:

Na drugom meču iste runde Beršot je upisao trijumf protiv Antverpena (1:0), a jedan od njihovih navijača moraće da odgovara za nerede koje je izazvao. On je u sektor za gostujuće navijače ubacio baklju, i to nakon što je pretrčao dio terena kako bi do njih stigao.

Teretiće se za pokušaj ubistva i izazivanje požara, a pošto mu ovo nije prvi incident sličnog tipa, možda ga očekuje višegodišnja zatvorska kazna.

Kako su kasnije utvrdili Belgijanci, čovjek koji je izazvao nerede dobro je poznat policiji te zemlje. On je 2017. godine u tuči teško povredio kičmu jednog navijača i zbog toga je osuđen.