STANOJE ZNA ZAŠTO JE TO URADIO: Stevanović za MONDO o Partizanu u Evropi - To je JEDINO tačno objašnjenje!

Nekadašnji igrač i trener Partizana je u razgovoru za naš portal komentarisao rezultat crno-belih u Konferencijskoj ligi, jasno istakavši šta misli o rezultatima koje je Aleksandar Stanojević do sada ostvario na klupi crno-belih.

Fudbaleri Partizana plasirali su se u nokaut fazu Konferencijske lige, nakon što su u četvrtak uveče remizirali 1:1 sa kiparskim Anortozisom. Ta utakmica garantuje crno-bijelima mesto na teškom žrijebu, novu finansijsku "injekciju" za klub, ali i treće evropsko proljeće u 21. vijeku.

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Goran Stevanović za MONDO je sumirao utiske nakon ostvarenog plasmana crno-bijelih u narednu fazu takmičenja.

Stevanović je istakao da je Partizan opravdao ulogu jednog od dva favorita u grupi i uz Gent zasluženo prošao plej-of.

"Partizan je od izvlačenja grupa, uz Gent, važio za favorita za u toj grupi i to se i ostvarilo. Veliki je uspjeh da se dočeka proljeće u Evropi, tako da se nadam da će tu biti i nekih dobrih pojačanja da možda može i nešto više da se napravi na proljeće. Jeste bila ta nesrećna Flora, ali mislim da je u principu Partizan relativno lako uz Gent prošao grupu", počeo je Stevanović u razgovoru za MONDO.

Nekadašnji strateg crno-bijelih naročito ističe činjenicu da u ekipi Aleksandra Stanojevića igra i dosta mladih igrača, a kaže i u kom UEFA takmičenju bi ponovo volio da vidi ekipu.

"Partizan je promovisao i dosta mladih igrača. Pojavili su se mladi igrači koji prvi put igraju ta evropska takmičenja i to takođe treba uzeti u obzir. Po imenu i nekim vrijednostima od davnina, mislim da je Partizan zaslužio da igra i Ligu Evrope i da je to negdje mjera."

Stevanović je pohvalno govorio o radu trenera Stanojevića, ističući da rezultati crno-bijelih ne ostavljaju mnogo prostora za "mudrovanje".

"Nemamo tu šta mi mnogo da pričamo. Mi imamo jedno mjerilo svega i to je rezultat. On ima rezultat. Trenutno se bori za prvo mjesto sa Zvezdom, u Evropi je prošao dalje, Kup je prošao, tako da nema tu mnogo prostora da ja mislim. Uradio je odličan posao ove jeseni. Ono što sa strane gledam i pratim, Partizan očigledno ima rezultata i Sale je u velikoj mjeri zaslužan za to. To je jedino tačno objašnjenje!"

Nakon uspjeha Partizana, trener Stanojević je svojim emotivnim izlaganjem na konferenciji za medije mnoge iznenadio, a Stevanović pretpostavlja zbog čega je možda došlo do toga.

"Svako ima pravo na svoje razmišljanje, on je tu u klubu i upućen u sve šta se dešava. Nisam toliko u klubu da znam šta se dešava i oko navijača, kakav je to pritisak. Ne bih toliko ulazio u tu analizu, on vjerovatno zna zašto je to uradio i vjerovatno je trpio ogroman pritisak svih ovih mjeseci. Ne mogu više od toga da komentarišem stvari za koje nisam upućen iz svih uglova."

Nekadašnji trener crno-bijelih ističe još jedan faktor koji je pozitivno uticao na cjelokupan utisak o rezultatima Partizana.

"Prezadovoljan sam igrama Partizana upravo i zbog toga što je dosta 'klinaca' u ekipi, od Milovanovića i Jovića, Terzića pa nadalje. Oni igraju prvi put u Evropi. Ali ipak mislim da je Liga Evrope mjera za renome Partizana i treba uraditi sve da se što prije vratimo da igramo to takmičenje."

Stevanović se osvrnuo i na činjenicu da bi i Partizan, ali i Crvena zvezda, u svojim redovima mogli da imaju još kvalitetnije strance.

"Utisak mi je da naši timovi treba da imaju jače strance. Bio sam stranac, igrao sam u inostranstvu i znam šta je to. Koliko god da se mi jurimo da imamo pet-šest stranaca, mislim da je bolje imati tri vrhunska stranca nego šest polovičnih. I Partizan i Zvezda mogu da dovedu još jače strance i da imaju još bolju igru u Evropi. Mi talente svoje imamo i nema razloga da oni trpe. Treba da imamo strance, ali nisam za to da baš svako može da obuče dres Partizana ili Zvezde."

Na kraju, Stevanović ističe da vjeruje da će Partizan želeti da se tokom zime dodatno pojača kako bi mogli da izdrže naporan ritam u borbi za titulu u prvenstvu.

"Pitanje je da li mogu da dovedu još neko kvalitetno pojačanje, pogotovo zbog Evrope i borbe za titulu. To bi meni bio neki cilj. Trebalo bi napraviti neku analizu, ali pravu, jer kod nas se analize obično prave tek kad sve krene nizbrdo. Proljećni dio prvenstva uvijek bude neizvjesniji, bude i napornije i emotivnije. Treba po meni par pojačanja na par pozicija, ali dobro, to stručni štab dobro zna i u zavisnosti od mogućnosti kluba. Siguran sam da Partizan ide u dobrom pravcu", poručio je Goran Stevanović.