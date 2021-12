Skandal u Italiji - izbacuju ih iz Serije A: Vlasnik Lacija napravio haos, a nema kome da proda klub!

Ovo bi izazvalo ogromne probleme u nastavku takmičenja...

Izvor: Profimedia

Italijanski fudbal ponovo ima veliki problem. Svojevremeno je regularnost lige dovedena u pitanje aferom Kalčopoli, ove sezone su se ponovo ispitivale poslovne knjige Juventusa zbog spornih transfera, a sada bismo mogli da vidimo jednu šokantnu situaciju.

Fudbalski klub Salernitana prethodne sezone izborio je ulazak u elitu, ali bi samo nekoliko mjeseci kasnije mogao da bude izbačen iz Serije A. Razlog za ovo je što niko nije spreman da ih kupi!

Za one koji nisu ispratili priču od ljetos, Salernitana je uspjela da uđe u Seriju A, ali je sporna bila vlasnička struktura u klubu. Predsjednik Lacija Klaudio Lotitio stoji iza povjerenika koji je fiktivno u vlasništvu Salernitane, a po pravilima u Italiji jedan čovjek ne može da upravlja sa dva kluba u istom rangu.

Zbog toga mu je naloženo da proda novog prvoligaša, ali on to nije učinio. Trebalo je da se transfer obavi još tokom ljeta, naknadno je rok produžen do 31. decembra, a za sada nema ponuda za kupovinu kluba!

Ukoliko Lotito uskoro ne pronađe nekog ko je zainteresovan da kupi klub - a da mu nije rođak jer ni to nije dozvoljeno, Salernitana će biti izbačena iz takmičenja.

To bi stvorilo situaciju kakvu nismo često gledali u najboljim evropskim ligama. Takmičenje bi se nastavilo sa neparnim brojem ekipa, a trenutno posljednjeplasirani tim Serije A ne bi igrao nijedno takmičenje do naredne sezone...

(MONDO)