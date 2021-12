Šta ste radili u Barseloni dok nisam bio tu? Igrači ne znaju ono što je Ćavi učio sa 11 godina

"Ima stvari koje su me iznenadile", otvoreno je priznao novi trener Barselone

Izvor: Profimedia

Ćavi se vratio ove jeseni u Barselonu i brzo shvatio koliki posao je pred njim.

Španski stručnjak je sa ekipom konačno prekinuo seriju od tri meča bez pobjede, ali poslije trijumfa protiv Elčea (3:2) u subotu ipak iznio niz konkretnih kritika.

Igračkoj legendi svjetskog fudbala veoma smeta nekoliko stvari, poput toga da defanzivci ne znaju da se postave.

"Izgubili smo Barselonin model igre i moramo to da vratimo", počeo je on nakon meča.

"Nisam bio ovdje šest godina i ima stvari koje su me taktički iznenadile. Nisam bio tu, pa ne znam ko je odgovoran za to, ali nam sve to veoma otežava posao", dodao je Ćavi.

On je konkretno nastavio...

"Većina igrača ne shvata pozicionu igru. Postoje mehanizmi u igri koje sam shvatio još sa 11 godina, a sada imamo igrače koji uopšte nisu radili na tome... Komplikujemo stvari sami sebi. Elče je preživjelo zbog naših grešaka i to ne smije da bude slučaj. Moramo da učimo i da budemo odgovorniji", rekao je on.

Barselona je u tom trijumfu ispustila vođstvo 2:0, ali na kraju ipak osvojila tri boda pogotkom Nika Gonzalesa u 85. minutu.