"Došao je dan za rastanak..." Ivković se oprostio od "Želje", pa poručio: 99 posto ostajem u BiH, u jednom drugom klubu!

Tomislav Ivković od danas više nije trener tima sa Grbavice.

Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.ba

Tomislav Ivković, proslavljeni jugoslovenski golman i dosadašnji trener Željezničara, podnio je zahtjev za raskid saradnje, te će napustiti klub nakon samo jedne polusezone na Grbavici.

Kako prenosi Faktor, Ivković se od igrača oprostio emotivnom porukom, a nakon posljednjih turbulencija unutar rukovodećih struktura kluba.

Poruku Tomislava Ivkovića prenosimo u cjelosti.

"Dečki moji, evo nažalost došao je dan za rastanak. Mislio sam da neće doći tako skoro, pa vam ovim putem zahvaljujem na svemu šta ste napravili. Na svemu kako ste se ponašali i kako ste igrali.

Pokazali ste ogroman karakter, pokazali ste volju, htijenje i želju za uspjehom. Vi mlađi odrastali ste brže nego inače, ali ni to vas nije sputalo. Imali ste pomoć nekih starijih igrača, da ne govorim sada imena, koji su vam pomogli u tom odrastanju. Stvorili smo fantastičnu radnu atmosferu.

Postali smo ono što se najteže postiže, grupa. Grupa koja je pokazivala zajedništvo u najtežim trenucima. Kada je bilo najteže pokazali ste se i bili ste najbolji. Još jedanput hvala na svemu, šta godi trebate ja sam vam tu. Ostaću najvjerovatnije, 99 posto u Bosni i Hercegovini u jednom drugom klubu. Najlakše i najdraže bi mi bilo da vas sve prebacim u taj klub, ali je to nemoguće. Borite se za svoju porodicu i vas, jer je porodica najvažnija. Niko vam poslije neće reći hvala.

Razmišljajte o sebi, razmišljajte o svojoj porodici i da uspijete dati bolje uslove i njima i sebi. Puno bolje nego do sada. A, to možete postići isključivo radom i karakterom, kakav ste pokazali do sada. Budite ovakvi kakvi jeste i nastavite istim putem. Bilo koja pomoć s moje strane, imaćete je uvijek", naveo je Ivković, koji je tim sa Grbavice predvodio na 21 utakmici i uknjižio sedam pobjeda, osam remija i šest poraza.

Pod njegovom komandom, klub je zauzeo šesto mjesto na kraju polusezone uz 26 bodova, dok je u Kupu BiH eliminisan u osmini finala od Tuzla sitija (2:4).