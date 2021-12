Obećavam da će Zvezda osvojiti titulu: Sportski direktor najavio bolje i jače crveno-bijele na proljeće!

U Crvenoj zvezdi sa zadovoljstvom ispraćaju 2021. godinu i okreću se 2022, u kojoj je odbrana titule osnovni cilj.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ispraća 2021. zadovoljna urađenim i uz obećanje čelnika sportskog sektora da će u 2022. titula biti odbranjena.

Generalni direktor crveno-bijelih Zvedan Terzić obratio se javnosti uoči Nove godine i na klupskoj televiziji najprije sumirao rezultate i utiske iz godine na izmaku.

"Kao dokaz ostvarenog u prethodnoj godini je i transparent naših navijača, naših najvećih kritičara, koji glasi: 'Najveći uspjeh u posljednjih 30 godina'. Navijačima smo vratili ponos, a klubu slavu. Urađeno je mnogo", rekao je on.

Terzić je podsjetio da je u maju poslije 14 godina osvojena "dupla kruna", da je u avgustu peti put zaredom izborena grupna faza evro-takmičenja, da je osvajanjem prvog mjesta izborena osmina finala Lige Evrope...

"Najuspješnija smo srpska firma u evropskim okvirima. Ostvarili smo toliko koeficijenata da smo sljedećeg ljeta u kvalifikacijama za Ligu šampiona u povlašćenom položaju u svim rundama do grupne faze", dodao je Terzić, poželjevši svima srećnu Novu godinu.

Da bi Zvezda igrala u tim kvalifikacijama potrebno je da odbrani titulu, a tokom zimske pauze zaostaje za Partizanom pet bodova. O tom cilju govorio je sportski direktor Zvezde, Mitar Mrkela.

"U domaćem prvenstvu možemo da očekujemo poboljšanje, a vjerujem da će ga biti u narednoj godini. U ovom trenutku se nalazimo na drugom mjestu i obećavam da će Zvezda u sljedećoj godini biti jača, bolja i da će osvojiti titulu šampiona Srbije", rekao je Mrkela.

Fudbaleri i stručni štab Crvene zvezde na odmoru su do 10. januara, kada će početi testiranja u Zavodu za sport i medicinu u Košutnjaku. Prvi dio priprema ekipa Dejana Stankovića odradiće na Kipru od 13. do 20. januara, a nakon toga će se preseliti u Antaliju, gdje će raditi od 23. januara do 4. februara i igrati kontrolne utakmice protiv Maribora, LASK-a, Šahtjora iz Donjecka i Šahtjora iz Soligorska.

Drugi dio sezone crveno-bijeli počeće 12. februara, utakmicom protiv Čukaričkog.