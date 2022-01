Ivajlo Petev dao intervju za bugarsku televiziju: Ovo je istina o Džeki i Pjaniću! Šta stvarno mislim o Zdravku Mamiću?

Aktuelni selektor Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev dao je intervju televiziji "Blic", po prvi put u jednom bugarskom mediju otkako je preuzeo klupu "zmajeva".

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Nakon što je svim navijačima poželio srećnu Novu godinu, 46-godišnji stručnjak je najprije dao odgovor na pitanje o sličnostima i razlikama BiH i Bugarske.

"Ima sličnosti. Razlike nisu tolike. U principu je slično voditi reprezentaciju. Bilo u Bugarskoj ili u Bosni i Hercegovini", rekao je Petev.

Na pitanje da li su Edin Džeko i Miralem Pjanić razmažene zvijezde, kategorički je odgovorio odrično!

"Ne, ne. Definitivno nisu razmažene zvijezde. To su vrlo vrijedni ljudi. Znate njihove fudbalske kvalitete. Fasciniran sam njima. Veliki su profesionalci. Puno pomažu na terenu i izvan terena nekih 12-13 mladih momaka koji imaju 21 godinu i budućnost su ekipe. Džeko i Pjanić pomažu meni i reprezentaciji Bosne i Hercegovine. To su velike ličnosti".

Izvor: JASMIN BRUTUS/EPA

Petev je takođe odbacio tvrdnje da je zbog pušenja nargile izbacio Pjanića iz reprezentacije BiH.

"Ne, to jednostavno nije istina. Nisam ga otjerao. To nije tačno, to je neistina. Ljudi se bave 'žutilom', to prodaje novine. Mi smo na Balkanu i imamo mnogo sličnosti pa su takve stvari normalne".

Dodao je da su neuspješne kvalifikacije za Mundijal u Kataru 2022. godine stvar prošlosti i da se treba fokusirati na naredna takmičenja.

"Ne želim spominjati razloge za neuspjeh, to je stvar prošlosti. Ali, sve se na kraju okrenulo u moju korist zahvaljujući mom radu. Dobio sam puno pozitivnih komentara. Ono što se dogodilo na početku bilo je malo pretjerano. Rekao sam tada da znam šta mogu i daću sve od sebe da postavim dobre temelje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I ona ga već ima".

Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac

Prema njegovim riječima, ključna u prethodnim kvalifikacijama je bila utakmica protiv Finske .

"Nismo uspjeli otići na Svjetsko prvenstvo zbog utakmice protiv Finske koja je bila naš Rubikon na putu do Katara. Radili smo djetinjaste i individualne greške i izgubili, a prije toga smo igrali snažno. Poništili smo sve dobro, ali naučili smo iz toga i to će nam pomoći da ispravimo greške. Poremetila nas je i povreda Edina Džeke, koji nama znači mnogo. Da je bio na terenu, izgledali bi mnogo drugačije. Ovako se na kraju desio poraz. Ne treba tugovati već nastaviti s radom".

Petev se osvrnuo i na period dok je vodio reprezentaciju Bugarske, pa prešao u zagrebački Dinamo.

"Da li mi je žao što sam otišao? I da jeste i da nije, već je prošlo. Znate, ovo je bila treća ponuda koju sam dobio od hrvatskog kluba i ona je prevagnula. Mnogo sam razmišljao, ali sam odlučio da prihvatim i odem u Zagreb".

Selektor "zmajeva" je priznao da i dalje prati bugarski fudbal i tamošnje prvenstvo.

"Kad god imam vremena pratim utakmice. Šta da vam kažem - volio bih da se Levski vrati na poziciju na kojoj je bio ranije. Botev Plovdiv - takođe. Lokomotiva Sofija je nekada bila dobra ekipa. Vidimo što se događa s Beroeom, na žalost. U dvije riječi - mora se podići konkurencija u bugarskom prvenstvu, mora biti više jakih timova. I vidite što se događa s pandemijom - loše se odražava na fudbal uopšteno. Ali nadam se da će doći bolji dani".

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Napravio je i razliku između bosanskohercegovačkog i bugarskog prvenstva.

"Manje stranaca igra u Bosni i Hercegovini. Ima ih vrlo malo. Na žalost, nijedan klub u BiH još nije uspio da izbori mjesto u grupnim fazama evropskih takmičenja - bilo da je to Liga šampiona, Liga Evrope ili nova Konferencijska lige".

Petev je prokomentarisao i dodjelu "Zlatne lopte" 2021. godine koja je po mnogima nezasluženo pripala Lionelu Mesiju na uštrb Roberta Levandovskog.

"Na prvo mjesto stavljam Levandovskog. Ovo je bila njegova godina, ne samo zato što je popravio rekord Gerda Milera. Poljak je zaslužio trofej, ali dopisnici 'Frans fudbala' su odabrali Mesija. Na drugom i trećem mjestu su poznata imena Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo".

BROJ JEDAN JE ZDRAVKO MAMIĆ!

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Na pitanje ko je bio najbolji šef u inostranstvu, odgovorio je da je to Zdravko Mamić, alfa i omega Dinama.

"Radio sam s puno šefova. Pokušao sam naučiti puno od svakoga. Ali generalno za mene osoba broj jedan je Zdravko Mamić. Zašto? Pa rezultati govore sami za sebe što je postigao kao fudbalski menadžer. Hrvatska je zapanjila sve i osvojila drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Tada je 14 ili 15 igrača bilo iz Dinama (Zagreb). Sve osim jednog s brendom Zdravko Mamić. Njegov rad na stvaranju i prodaji igrača u vrhunskim klubovima u Evropi dovoljan je da se vidi koliko je uspješan".

Na kraju je upitan i koja je najveća glupost koju je pročitao o sebi...

"Ne mogu se sada sjetiti. Mora da je bilo na početku moje karijere, ali sam zaboravio. Sigurno me nije imao ko natjerati da pocijepam novine ili razbijem telefon (smijeh). S godinama čovjek postaje mudriji i više ne obraćam pažnju na medijske natpise", zaključio je selektor BiH u razgovoru za bugarsku televiziju "Blic".