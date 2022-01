Klop ga molio da ne ide iz Liverpula: Tri godine kasnije, ne može bolje od 13. tima Premijer lige!

Imao je sve na Enfildu, ali je htio više - i napravio grešku

Izvor: YouTube/Sky Sports Football

Sjajni brazilski vezista Filipe Kutinjo zvanično je postao novi igrač Aston Vile tako što je došao na pozajmicu iz Barselone, uz dogovor o smanjenju plate koja sada iznosi oko 20 miliona evra godišnje. Uz to, klub čiji prvi tim vodi Stiven Džerard moći će da otkupi Kutinjov ugovor na kraju sezone za oko 40 miliona evra.

Na taj način, Brazilac je poslije tri godine došao u Englesku i mnoge je to sjetilo na njegov burni odlazak iz Liverpula, u trenutku kada se Klopov tim približavao svojoj najvećoj dosadašnjoj moći.

Tačnije, priča o Kutinju (29) i njegovom odlasku iz Liverpula u usponu u Barselonu na zalasku, zapravo je priča o velikoj neiskorišćenoj šansi.

Nekadašnji vezista Intera imao je veliku priliku da uz Salaha, Firmina, Van Dajka i ostatak ekipe osvoji titulu Premijer lige i Lige šampiona i da uđe u klupsku istoriju. Umjesto toga, on je 2018. po svaku cijenu htio da ode u Barselonu, gdje nije dobio ulogu i status koji je htio.

Iako je za Katalonce odigrao 106 utakmica, dao 25 golova i namjestio 14, uvijek je bio prisutan utisak da je mogao (i morao) mnogo više. Da nije sve ispalo dobro pokazao je i njegov odlazak na pozajmicu u Bajern, u sezoni 2019/20, kao što pokazuje i sadašnja selidba u Aston Vilu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

A, te zime 2018. Klop ga je ubjeđivao i molio da ostane, iako je Barsa za njega davala 120 miliona evra.

"Klub i svi u klubu dali smo sve što smo mogli da ga ubijedimo. Ne mogu da vam dam detalje, ali vjerujte mi da smo probali sve. Sve je to počelo na ljeto, trajalo je do zime i Filipe ne bi otišao ni u jedan drugi klub. Nisam mogao da ga koristim, njegova 'glava' je već bila van kluba, bila je to teška situacija za cijeli tim. Došao je trenutak kada smo rekli da moramo da uradimo ono što je u našem interesu", rekao je Klop u jednom intervjuu za Skaj sports.

Na dan kada je Kutinjo zvanično postao igrač Aston Vile, na društvenim mrežama citiraju se navodne Klopove riječi koje je tada rekao Brazilcu, a koje Nijemac nije potvrdio. Međutim, prema onome što jeste rekao, lako je zamisliti da je taj razgovor tekao kako se nagađa:

"Rekao sam mu: 'Ostani i podići će ti statuu'. Idi bilo gdje, u Barselonu, Bajern, Real i bićeš samo još jedan igrač. Ovdje možeš da budeš nešto više'", prenio je "BT Sports".

Međutim, Kutinjo je odlučio suprotno i sada je na novom početku u Premijer ligi, u 30. godini.