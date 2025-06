"Vide mi ličnu kartu i ne mogu da vjeruju": Igra finale Rolan Garosa, a niko joj ne zna pravo ime

Koko Gof se zapravo uopšte ne zove tako i to joj pravi probleme na aerodromima, u hotelima...

Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

Došli smo do finala Rolan Garosa, a u ženskoj konkurenciji će ga igrati Arina Sabalenka i Koko Gof. Iako je 21-godišnja Amerikanka druga teniserka svijeta, iako je osvojila US open, a ovo joj je drugo finale Rolan Garosa, skoro niko joj ne zna pravo ime.

Koko je zapravo nadimak koji nosi odmalena i ni sama nije sigurna kako i kada ga je dobila, a ime joj je Kori Dion Gof. Amerikanka koja je sa 15 godina krenula da dominira na VTA turu sada je u Parizu novinarima objasnila zašto je niko ne zove po pravom imenu.

"Moj tata se zove Kori i pretpostavljam da nisu htjeli da ne znamo koga mama zove po kući. Sa nadimkom Koko postoje dvije priče. Moja tetka kaže da je ona to smislila. Ali takođe tata kaže da su me ljudi kada sam bila mlađa zvali Ko, a on je rekao da će me zvati Koko. Ne znam koja je priča tačna, ali se oboje naljute kada ih ne pomenem, pa ću samo to reći", rekla je Koko Gof.

Biće prva na svijetu, a ne znaju je po hotelima

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Trenutno je Koko Gof iako druga na VTA listi jako daleko od prvoplasirane Arine Sabalenke i ne može da je prestigne čak ni ako osvoji svoj prvi grend slem. Bez obzira na to, sa 21 godinom niko ne sumnja da će u jednom momentu biti prva na svijetu. Ipak, i sada kada je superzvijezda tenisa zbuni portire po hotelima.

"Svaki put kada se prijavim u hotele ili kada me ljudi vide na aerodromu i pogledaju mi ličnu kartu prepoznaju me i pitaju me: 'Čekaj, zar ti nisi Koko?' 'To mi je nadimak, nisam neko ko liči na nju.' Nekada mi u hotelu kažu da nemaju sobu na moje ime, takve stvari se dešavaju", rekla je Gof.

Kada je finale?

Žensko finale Rolan Garosa na programu je od 15 časova kada će se sastati Arina Sabalenka i Koko Gof. Bjeloruskinji je ovo prvo, a Amerikanki drugo finale. Prethodno je 2022. godine izgubila od Ige Švjontek 6:1, 6:3. Sabalenka je sa druge strane u polufinalu savladala upravo Švjontek.