Prometno u Borcu: Marković i Tahrić raskinuli ugovore, Živković na pozajmici, traži se štoper

Mnogo je dešavanja u Platonovoj ulici u posljednjih nekoliko dana.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

U Fudbalskom klubu Borac prometno je u oba smjera.

U danu kada je stigla informacija da bi konkurenciju na mjestu krila trebalo da pojača Šveđanin turskog porijekla Ferhad Ajaz, klub su napustili Bojan Marković i Amar Tahrić.

Sa pomenutim napadačkim dvojcem danas su raskinuti ugovori, a karijeru će nastaviti u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, u taboru dobojske Sloge.

"Želim prije svega da se zahvalim Borcu, to je moj klub i uvijek će biti. Proveo sam prelijepih dvije i po godine tu, i teško mi je što se rastajemo, ali to je trenutno najbolja opcija i za klub i za mene. Borcu želim sve najboljem u budućnosti, da ostane u vrhu tabele, gdje i pripada. Što se tiče moje dalje karijere, fudbalski put nastavljam u Doboju, u Slogi, gdje ću sarađivati sa vrhunskim trenerom i čovjekom Zoranom Ćurguzom, sa kojim sam vec prije sarađivao. Poklopile su nam se ambicije, Sloga ima najviše ciljeve, a to je plasman u Premijer ligu i to je nešto sto me privuklo. Potrudiću se da dam svoj maksimum kako bi ostvarili zacrtani cilj", istakao je Marković za MONDO.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Sa druge strane, Ante Živković će proljećni dio sezone provesti na pozajmici, a destinacija će mu biti bijeljinski Radnik.

Takođe, napadač Vasilije Jotić biće priključen prvom timu, te će putovati sa ostatkom ekipe u Antaliju, dok postoji mogućnost da ekipu pojača još jedan štoper, nakon odlaska Marka Jovanovića.