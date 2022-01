"Hvala navijačima i svim Banjalučanima!" Marko Jovanović se emotivno oprostio od Borca, imao je poruku i za "japijaše"!

Sada već bivši štoper Borca emotivnom porukom se oprostio od crveno-plavog tabora.

Poslije dvije i po godine, rastali su se Borac i njegov "komandant odbrane" Marko Jovanović.

Prekaljeni štoper imao je ugovor sa aktuelnim šampionom BiH do kraja juna sljedeće godine, ali je iz Platonove ulice večeras saopšteno da je sporazumno raskinut, pa je bivš defanzivac Partizana i Visle Krakov slobodan u izboru nove sredine.

"Nažalost, došao je taj trenutak možda ranije nego što sam ja mislio. Iskren da budem, u posljednje vrijeme sam dosta razmišljao, pogotovo na ovoj pauzi koju smo imali, pred početak ovih priprema. Odlučio sam da je ovo možda najbolji trenutak da se rastanem sa klubom, zbog nekih svojih privatnih porodičnih stvari. Iznio sam taj prijedlog klubu i nakon nekoliko dana pregovora odlučili smo da se sporazumno raziđemo", rekao je Jovanović za zvanični Youtube kanal kluba.

Ističe Marko Jovanović da mu u ovom trenutku nije nimalo lako...

"Moram da kažem da mi je mnogo teško i krivo. Mnogo lijepe trenutke sam doživio za ove dvije i po godine u Banjaluci i mogu slobodno da kažem da mi je ovo najbolji period karijere nakon onog u Partizanu. Veliko poštovanje navijača i svih ljudi iz Banjaluke i jednostavno, zaista mi je bilo fantastično", rekao je Jovanović, zahvalivši se potom svim ljudima kojima, kako kaže, ima potrebu da se zahvali.

"Prvo hvala bivšem predsjedniku kluba Vici Zeljkoviću koji me je doveo u klub, njegovom bratu i svim ostalim članovima uprave na fer i korektnom odnosu koji smo imali ove dvije i po godine. Takođe, hvala svim ljudima koji su tu u klubu radili, ženama koje su nam bile pri ruci, ljudima iz administracije koji su meni uvijek bili pri ruci, kad je bilo ono sve sa koronom. Pomogli su mi mnogo dolaskom moje porodice u Banjaluku i uopšte drugim stvarima. Hvala i ekonomu, bojim se da nekoga ne zaboravim... Hvala svim trenerima, od prvog do posljednjeg, da ih ne nabrajam, hvala im na lijepom odnosu koji su imali. Moram da istaknem posebno, hvala Darku Maletiću koji je moj prijatelj i jedan od najzaslužnijih zašto sam došao u Borac. Isto tako, veliko hvala mojim saigračima, medicinskom timu koji je uvijek tu bio uz nas, kao i oni što su otišli, kao na primjer Siniša Ćebić. Što se tiče bivših i sadašnjih igrača, prošli smo kroz mnogo lijepe i teške trenutke. Borili smo se zajedno, uspjeli smo da Borac koji je bio uvijek na ivici Prve lige Republike Srpske i Premijer lige BiH dignemo na nivo respektabilnog i velikog kluba gdje je sada. Hvala im i mnogo sam se lijepo osjećao ovdje sa njima. Imao sam sjajan odnos sa njima, neki će mi sigurno ostati drugari za cijeli život, kao neki moji 'japijaši', znaju oni na koga mislim. Hvala i novinarima, imali smo korektan odnos od prvog do posljednjeg dana, a najviše na krjau želim da se zahvalim dragim navijačima, borčevcima, kako Lešinarima, tako i navijačima sa istočne i zapadne tribine."

Jovanović se ne sjeća da je negdje doživio tako lijepe trenutke kao što je to bio slučaj u gradu na Vrbasu.

"Tu vrstu poštovanja, podrške, ohrabrenja u teškim trenucima... Nijednu lošu stvar, otkako sam u Banjaluci, nisam doživio, ni ja ni moja porodica. Čak naprotiv, u kafiću, restoranu, na ulici... kad god sam sreo nekog od njih, pružali su punu podršku, ljubav i neke emocije. Ja nemam te društvene mreže, ali su mi drugari prenosili komentare. Hvala vam veliko, Banjalučani, hvala vam, borčevci! Želim klubu i Borcu svako dobro, želim da nastave putem kojim su krenuli. Naravno da ću pratiti Borac, biti uz njih, navijati, da ću dolaziti u Banjaluku prvom prilikom kad god budem mogao i vrlo rado ću se vraćati u ovaj grad. Ostaje mi prelijepa uspomena i moja druga ljubav – Banjaluka i navijači Borca. Eto, život ide dalje, sve su ovo normalne stvari...", zaključio je Jovanović.