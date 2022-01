Zvezda našča špica u Portugalu - Dolazi za džabe!? Kolumbijac igra sezonu života, a sljedeća stanica je Beograd?

Poslije prodaje Marka Lazetića i s obzirom na ponude za Milana Pavkova crveno-bijeli žele nova pojačanja u špicu!

Crvena zvezda je dočekala svog novog napadača iz Norveške, a već sada žele da kaparišu novog! To je Oskar Estupinjan, najbolji strijelac portugalskog prvoligaša Vitorije Gimaraeš.

Kako prenosi Mocart sport on je prva meta za naredno ljeto, pošto ima ugovor sa Vitorijom do kraja ove godine, što znači da već sada crveno-bijeli mogu da pregovaraju sa njim. Isto to su uradili sa Ohijem.

Problem za crveno-bijele je to što i Vitorija želi da on ostane, pa su špicu rođenom 1996. godine ponudili nastavak saradnje. Ove sezone Estupinjan dao je osam golova na 15 mečeva u prvenstvu, uglavnom glavom pošto mu je to najveća vrlina u igri.

Dolazi iz Kolumbije i karijeru je počeo u Onse Kaldasu, odakle je za 450.000 evra stigao u Portugal. Prošle godine je za cijelu sezonu dao osam golova, a sada je izjednačio taj učinak.