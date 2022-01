Dušanov klub se ljuti, ali i ja bih uradio isto: Poznati agent savjetuje Vlahovića - ovo je njegov savjet za Srbina!

"On će biti poput Mbapea i Holanda", rekao je Italijan

Poznati italijanski menadžer Roberto De Fanti, bivši sportski direktor Sanderlenda, komentarisao je situaciju Dušana Vlahovića (21) u Fiorentini. U danima u kojima se svakodnevno nagađa gdje će i kada srpski golgeter otići, on je za "Skaj sports" pričao o vrlinama centarfora Fiorentine.

"Taj igrač je nevjerovatan. Govorimo o momku koji je rođen 2000. godine, vodeći je strijelac u Seriji A, igra za Fiorentinu, u kojoj ima manje šansi nego da igra u velikom klubu. Ima sve, posjeduje sve atribute da postane velika zvijezda i mislim da nije iznenađenje da ga veliki klubovi žele", rekao je De Fanti.

Objasnio je i kako će klubovi pristupati i ovom i narednim prelaznim rokovima.

"Poslije kovida, svi klubovi će željeti da dovedu igrače koji imaju manje od 25 godina. Mislim da će on biti poput Embapea i Holanda, koje svi evropski klubovi hoće da kupe".

Šta bi ga savjetovao da mu je agent?

"Rekao bih mu da sačeka ljeto. U ovom trenutku ima klubova koji hoće da ga kupe, već su 'isplivala' neka imena, ali mislim da bi trebalo da sačeka ljeto. Što više vremena bude prošlo, njegova cijena će biti jeftinija. Fiorentina ovo vjerovatno ne bi htjela da čuje, ali tako je - kako je. Čekao bih ljeto, da bih vidio koji klubovi će u Ligu šampiona", izjavio je Italijan.



"Takođe, tu je i domino-efekat, da bih vidio gdje će Holand, Mbape, Hari Kejn i možda bi mogao da sačeka da vidi i da možda zauzme neko od njihovih mjesta. To govorim kao agent, naravno", dodao je on.

Da je direktor Fiorentine, kako bi pristupio situaciji?

"Teško je. Čitali ste svugdje da se čini da direktor Fiorentine ne voli to što se Vlahovićev agent ne javlja na telefon. Što ga prije proda, finansijski je bolje, ali ima i šest mjeseci tokom kojih će Fiorentina htjeti da se kvalifikuje za evropske kupove. Ne vidim da će on ostati u klubu i poslije ljeta, to je sigurno".

Na konstataciju voditelja da time što se agent ne javlja na telefon, klub ostaje bez šanse da ga proda, De Fanti se nasmijao.

"Razumijem to, i ja bih vjerovatno radio istu stvar".