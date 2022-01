Miljanović nakon "osmice" Borca protiv Modriče: Svi su dobili minutažu, povreda nije bilo - to je najvažnije!

Strateg crveno-plavih može da bude zadovoljan partijom svojih izabranika u prvoj pripremnoj utakmici.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Odlično su djelovali fudbaleri Borca u prvoj kontrolnoj utakmici.

Praktično su pregazili Alfa Modriču (8:0), pa trener Banjalučana Nemanja Miljanović ima razloga da bude veoma zadovoljan viđenim na stadionu u Krupi na Vrbasu.

"Najbitnije je da su svi igrači na današnjoj utakmici dobili minutažu i da smo prošli bez povreda. Takođe, što se tiče prvog dijela priprema, ove dvije sedmice što smo odradili na našem terenu u Banjaluci, možemo da budemo jako zadovoljni. Vrijeme nas je poslužilo, teren je bio dobar, tako da smo to odradili dosta dobro", istakao je Miljanović poslije utakmice.

U četvrtak slijedi put u Antaliju, na najvažniji dio priprema, a do tada bi trebalo da bude još novih imena u crveno-plavom taboru.

"Sada idemo u Tursku, gdje ćemo igrati protiv četiri jako kvalitetne ekipe. Vjerovatno će biti još prinova u u timu, radi se na tome, ali ništa još nije gotovo, tako da ne bih želio da pričam o nečemu pa da se to kasnije ne ispuni."

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Goleadu je nagovijestio Obren Cvijanović, povratnik u crveno-plavi tabor, pogodivši prečku prije vodećeg gola.

"Prva je utakmica u pripremnom periodu, odigrao sam 30 minuta. Bitno je da se malo istrčimo na početku i to je to, rezultat nije toliko ni bitan, tek sad slijede pravi ispiti pa ćemo da vidimo na čemu smo. Igraćemo u Turskoj protiv jakih ekipa, čeka nas i težak premijerligaški raspored kad krene drugi dio. Najbitnije je da se do tada dobro spremimo, da sve prođe bez povreda, rezultat je u drugom planu", istakao je Cvijanović, koji se u matični klub vratio iz mostarskog Veleža.