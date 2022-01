Borjan zaludio Kanadu, pa "peckao" Amerikance: Uporedio derbi sa Zvezdom i Partizanom, pobjedu posvetio jednom čovjeku

Golman rođen u Kninu istakao je koliko je ponosan zbog trijumfa Kanađana nad SAD u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Profimedia

Sada su stvari daleko jasnije i izvjesnije - Kanada će igrati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu poslije 36 godina, a velike zasluge za to idu Milanu Borjanu, kapitenu te selekcije i golmanu Crvene zvezde.

Poslije herojske partije i sjajnih odbrana u pobjedi Kanade nad Amerikom. Kanađani su vrlo blizu plasmana u Katar. Nakon meča, Borjan je imao šta zanimljivo da kaže.

Čuvar mreže Crvene zvezde je čestitao rođendan svom ocu poslije utakmice, rekavši da su mu on i njegovi saigrači dodijelili "savršen" poklon u vidu pobjede nad Amerikancima. Potom je uslijedila njegova priča zbog čega je ponosan na Kanadu.

"Vi svi znate da sam ja ovdje došao kad sam imao 13 godina", počeo je fudbaler koji je kao dijete morao da izbjegne iz rodnog Knina.

"Ovo je moj način da nešto vratim Kanadi. Mi smo jedna zemlja i Kanada je multikulturalna zemlja. Mi se borimo za ono što nam je bilo dato. Kanada nam je dala mir, bolje škole, bolji život, sve bolje. I ovo je samo naš način da vratimo Kanadi, da joj donesemo Svjetsko prvenstvo poslije više od 30 godina. Kada ti neko da toliko ljubavi, moraš da uzvratiš. I mi činimo najbolje što možemo da uzvratimo ljubav ovoj nevjerovatnoj zemlji."

Borjan je pričao Kanađanima i kako su se stvari u mečevima protiv SAD promijenile.

"Rivalitet između SAD i Kanade je nešto posebno. Dvije zemlje jedna pored druge, to je veliki derbi, kao Crvena zvezda - Partizan u Srbiji. Kad god odem u Ameriku, dočeka nas 50-60 hiljada ljudi koji viču na nas, ne poštuju nas. I kada god igramo protiv njih, to je nešto posebno i dajemo sve od sebe da učinimo našu zemlju ponosnom. Nekada je bilo 'O, igramo sa Kanadom, to će biti lako'. Sada kada nam dolaze ili mi njima, oni su uplašeni. Posljednjih četiri ili pet mečeva su bili uplašeni jer imamo sjajan tim", rekao je Borjan.

Preostala su još četiri kola do kraja kvalifikacija, a Kanada ima pet bodova više od četvrtoplasirane Paname. Prva tri tima idu direktno na Mundijal, a četvrti će u interkontinentalni baraž, protiv najboljeg tima Okeanije.