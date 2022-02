Nadalov stric igrao za Barselonu, ali on navija za Real: Rafa ga je molio da uđe u svlačionicu, da upozna idola! (FOTO

Novi rekorder u broju grend-slem titula ima jake sportske gene

Izvor: MN PRESS

Rafael Nadal (35) potiče iz sportske porodice i ostvario je velike uspjehe radeći sa stricem Tonijem Nadalom (60), a zanimljivo je da je Tonijev brat, Mihel Anhel Nadal (55) bio čuveni defanzivac Barselone i španske reprezentacije.

Takođe, interesantno je i to da je Rafa navijač Real Madrida, uprkos tome što je njegov stric nosio dres "Blaugrane" za vrijeme odrastanja novog rekordera u broju grend-slem titula. Nadal je igrao za Barseloni od 1991, pa sve do 1999.

U jednom intervjuu, Rafa je objasnio zašto navija za Real.

"Moj otac i čitava porodica bili su oduvijek Realovi navijači. Kada je moj stric igrao za Barselonu, naravno da su ga podržavali, a kasnije kad se vratio u Majorku ostali smo podijeljeni. Neki i dalje navijaju za Barsu, a neki za Real Madrid", otkrio je Nadal prije nekoliko godina italijanskim novinarima.

Ipak, teniser je jednom prilikom otkrio da je Ronaldo Nazario bio i ostao jedan od njegovih sportskih heroja. Obožavao ga je kao klinac, a stric mu je ostvario želju da se slika sa Brazilcem.

"Veliki sam Ronaldov fan, pratio sam njegovu karijeru još od kada je bio u Barseloni. Jednom sam pitao strica Migela Anhela za fotografiju sa njim. Čak me je uveo u svlačionicu i tada sam se slikao sa jednim od svojih najvećih idola. On zaslužuje velike pohvale za to što je prevazilazio probleme, vraćao se na najviši nivo i osvajao trofeje", rekao je Rafa jednom prilikom o svom idolu.

Naravno, Nadala obožava cijela Španija i odavno je postao veći od svih tamošnjih rivalstava, pa i onog najvećeg. Barselona mu je u ponedjeljak uveče lijepim riječima čestitala trijumf na Rolan Garosu i 21. grend slem titulu u karijeri.

"Barselona se pridružuje sportskom svijetu u priznavanju sportskog rekorda Rafe Nadala, prvog tenisera koji je osvojio 21 grend slem. Čestitamo Rafa", poruka je sa Nou Kampa za španskog tenisera.