Dok igram fudbal, tako ću da razmišljam! Borčev novajlija raportira iz Antalije: Stalno radim na sebi, ekipa može mnogo!

Goran Brkić je ove zime stigao u crveno-plavi tabor i polako se uklapa u novu sredinu.

Izvor: Screenshot

Rođeni Pančevac Goran Brkić stigao je ove zime u crveno-plavi tabor.

Doskorašnji član Tuzla sitija bio je jedno od prvih pojačanja tima kojim komanduje Nemanja Miljanović, a tokom jučerašnjeg dana je u Beleku sa novim saigračima odigrao prvu zajedničku utakmicu, protiv ruskog drugoligaša Akrona iz Toljatija (2:2).

"Protivnik je na adekvatnom nivou, zato i jesmo tu. Čvrst i tvrd protivnik koji hoće da igra, u suštini zadovoljan sam našim nastupom. Primili smo golove iz nekih naših individualnih grešaka, što u neku ruku i nije loše, da u samom startu vidimo na čemu možemo još da poradimo. Sa druge strane, kroz igru mogu reći i da sam se ja lično na terenu osjećao fino i mislim da je utakmica mogla da nam donese mnogo dobrog", istakao je 30-godišnji Brkić, koji smatra i da iz nečega dobrog, poput tog meča, može mnogo da se nauči.

"Kada ekipa odigra dobru utakmicu, mislim da su i to pravi momenti da se izvlače neke greške, gdje svaki od može da napreduje. Svaku utakmicu i trening iskoristim da probam da vidim šta je to na čemu mogu dodatno da radim na sebi, tako da dok god igram fudbal, tako ću da razmišljam."

Pod Miljanovićevom komandom se "pakleno" radi, za šta Brkić ima samo riječi hvale.

"Ritam je od starta na visokom nivou i mene to iskreno raduje. Smatram da iz toga možemo da izađemo samo jači. Zato i jesmo tu, koristimo ove odlične uslove i moramo da budemo zahvalni na prilici, što smo tu gdje jesmo."

Fudbaler koji je tokom karijere braio boje Olimpije, Triglava i kazahstanskog Taraza uvjeren je da ova ekipa Borca može mnogo.

"Vidi se da se ekipa podmladila. Imamo poletan tim i meni se to dopada, raduje me. 'Živa' smo ekipa, dinamična i smatram da ćemo kroz ovaj rad koji imamo sa stručnim štabom i uz stvari na koje nam skreću pažnju moći svakoj ekipi da pravimo dosta problema. Normalno, treba još da se uigramo, ima dosta nas novih, ali uz ovaj kostur koji je tu, momci fino rade, sve su to dobri momci, vrijedni, puni elana, tako da sigurno možemo da očekujemo mnogo dobrog."

Izvor: Screenshot

Slobodno vrijeme na pripremama u Antaliji Brkić je iskoristio i za partiju stonog tenisa protiv pomoćnog trenera Čedomira Ćuluma.

Kad je u pitanju ishod...

"Ja ću reći, mada bi bilo bolje da pitate Čedu, ali nema veze (smijeh). Pobijedio sam, ali Čeda je igrao dobro i nekako 'ležimo' jedan drugom po kvalitetu, tako da se igra dobar stoni tenis. Što se, inače, tiče slobodnog vremena, trudim se da ga koristim tako da radim na sebi, kad sam van terena, na odmoru. Imamo na raspolaganju i saunu koju koristimo, družimo se, upoznajemo, trudim se da uđem u tu neku 'kolotečinu', a opet i da dam neki svoj doprinos", rekao je Brkić, čiji je cimer u Antaliji Milan Vušurović, strijelac gola za konačnih 2:2 u meču sa Akronom.

"Nisam mogao da dobijem zanimljvijeg cimera. Uvijek je osmijeh na licima i pored umora", zaključio je Brkić.