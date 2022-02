Kad je frka, tu je šef! Šveđanin pričao o Borcu, Miljanović se našao u ulozi prevodioca!

Zanimljiva situacija na pripremama u Antaliji.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri banjalučkog Borca danas su odradili lakši jutarnji trening, dok će ono najteže u subotu biti prijateljski okršaj sa Arsenalom iz Tule koji je zakazan za 15 časova (17 časova po lokalnom vremenu).

Bila je to prilika i da igrači nako završetka treninga porazgovaraju sa izvještačima iz Antalije, ali se zanimljiva situacija desila kada smo željeli da razgovaramo sa novim fudbalerom, Ferhadom Ajazom, koji je stigao u Brac iz Švedske.

S obzirom da nismo baš vični švedskom jeziku, izbor je pao na engleski, ali Ajaz nije bio oduševljen prijedlogom.

"No English. My English is not very good, it would not be good", uvjeravao nas je Ajaz i činilo se da ćemo ostati bez bilo kakve izjave najnovijeg pojačanja Borca, ali je rješenje ipak stiglo.

Uskočio je šef stručnog štaba Nemanja Miljanović, koji je igrao i radio u Švedskoj, te bez mnogo oklijevanja pristao da pomogne novinarima i obavi ulogu prevodioca.

Vremena nije bilo mnogo, ali se Ajaz osvrnuo na prve dane u banjalučkom klubu.

"Srećan sam što sam u Borcu. Prvi dani prošli su odlično, dobro sam prihvaćen od saigrača i stručnog štaba tako da sam zadovoljan dosadašnjim radom. Malo sam van forme, prije dolaska na pripreme u Antaliju desetak dana sam imao i koronu, ali polako ulazim u svoj ritam", rekao je Ajaz, koji vrlo dobro zna šta se očekuje od njega i njegovih saigrača.

"Ambicije kluba su visoke, da bude u samom vrhu, idemo da se borimo za pobjedu u svakoj utakmici".

Dodao je da je donekle upoznat sa Premijer ligom BIH, ali da se već na prvim treninzima uvjerio da ovdje ima kvaliteta.

"Imao sam prijatelja koj je igrao u Premijer ligi BIH pa sam upoznat sa ligom. Ona je dosta kvalitetna, igra se fizički jako. Uvjerio sam se i na treninzima da je ekipa Borca kvalitetna, da imam dobro saigrače. Ne znam mnogo o PLBIH, ali to je ono što mogu da kažem", rekao je Ajaz.

Pogledajte kako se Miljanović snašao u ulozi prevodioca!

Pogledajte 00:47 FK Borac Miljanović Ajaz Izvor: Mondo/Goran Arbutina Izvor: Mondo/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca danas od 15 časova predvođeni novim kapitenom Jovom Lukićem igraju drugu prijateljsku utakmicu u Turskoj, a protivnik je Arsenal Tula, koji vodi srpski stručnjak Miodrag Božović.

Na ovom meču u dresu Borca vidjećemo i Ukrajinca Igora Žurakovskog, koji je pred potpisom za aktuelnog šampiona BIH.