"Partizanovo sam dijete, ne mogu da nosim crveno!" Stigao kod Krstajića, pa pričao o Partizanu!

Mladi fudbaler napravio je veliki transfer u inostranstvo, ali i tamo se sjeća svojih početaka.

Iz Partizana je otišao rano, nakon što je bio jedan od najtalentovanijih igrača u omladinskoj školi crno-bijelih. Nakon nekoliko godina lutanja, Đorđe Jovanović je karijeru oživio u Čukaričkom klubu istih boja kao i njegov prvi tim.

Zbog toga, crveno nije opcija. Mladi srpski napadač pojačao je Makabi iz Tel Aviva i na predstavljanju u novom klubu već uspeo da "pecne" Hapoel, najvećeg rivala svog novog kluba. Novi napadač tima koji trenira Mladen Krstajić komentarisao je klupske boje izraelskih timova.

Makabijevi dresovi su žuti, dok njihov najveći rival Hapoel igra u crvenim, bijelim ili crveno-bijelim dresovima.

"Znam koliko je dobra publika Makabija. Jedva čekam da ih upoznam. Odrastao sam kao navijač Partizana i ne mogu da zamislim sebe u crvenoj opremi. Sa te strane mi dobro ide", rekao je Đorđe, aludirajući na boje najvećeg rivala.

Pojačanje iz Čukaričkog dobro je upućeno u kvalitete svog novog trenera.

"Zvao me je trener, zvali su me ljudi iz kluba, želio sam da dođem jer želim da se borim da vratimo titulu Makabiju iz Tel Aviva. Veoma sam srećan što će me trenirati Mladen Krstajić. On je počeo karijeru u Partizanu, poslije toga je igrao u Njemačkoj, on je dobar čovjek i dobar trener i cijeli njegov tim je veoma dobar", rekao je mladi napadač.

Makabi je prethodnih godina imao uspjehe sa Srbima na čelu.

"Znam da su ovdje radili srpski trener Slaviša Jokanović i Vladimir Ivić. Oni su osvajali trofeje i igrali u Evropi sa Makabijem, mogli bismo to da ponovimo", rekao je novi fudbaler tima iz Tel Aviva.

O odlasku mladog napadača u Izrael već je govorio i direktor Brđana Vladimir Matijašević, koji nije zadovoljan kada se ekipa mijenja.