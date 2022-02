Vojnović stub Borčeve odbrane, ali voli "izlete" naprijed: Bolje se osjećam na poziciji štopera!

"Mjesto štopera" je moja prirodna pozicija, ali volim i to iznošenje lopte, uživam u tome", kaže defanzivac Borca Aleksandar Vojnović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Ekipa banjalučkog Borca doživjela je znatne promjene tokom zimske pauze, brojni igrači su otišli i došli, ali je dogovoren nastavak saradnje i sa nekolicinom koji su okosnica ovog tima.

Jedan od njih je i Aleksandar Vojnović, defanzivac crveno-plavih, koji je produžio ugovor do ljeta 2023. pa će trener Nemanja Miljanović moći do kraja naredne sezone da računa na polivalentnog igrača koji se odlično snalazi na nekoliko pozicija.

"Produžio sam ugovor do kraja sljedeće sezone, vezao sam se još godinu i po dana, tu sam, skoncentrisan sam samo na Borac, a sutra i dalje šta će biti nikad se ne zna“, rekao nam je Vojnović tokom priprema u Antaliji koje protiču prema planu.

"Ovdje dolazimo na pripreme već nekoliko godina i udomaćili smo se. Prošlo je 13 dana dobrog rada i dvije utakmice su iza nas. Igrali smo neriješeno, ostavili smo dobar utisak, igrali smo dobro i što je najvažnije, pripreme prolaze bez povreda i spremni ćemo dočekati nastavak prvenstva“.

Trener Nemanja Miljanović i stručni štab imaju zadatak da do 26. februara i utakmice protiv Širokog Brijega uigraju ekipu i poslože sve nakon prilično burnog prelaznog roka u kojem je stiglo dosta igrača, ali djeluje da su se dobro uklopili u protekle dvije, tri sedmice.

"Dosta je novih igrača došli, neki su otišli. Sigurno je da će trebati malo vremena da se to najbolje uigra, ali zasad ide ok, zadovoljni smo i biće to sve kako treba. Svi su se dobro oklopili, potrudili smo se svi mi koji smo tu duže da ih dočekamo kako treba. Toni je bio tu već, upoznat je sa klubom i sa svim. Ferhad priča engleski, dosta i nas priča pa možemo da komuniciramo, da mu objasnimo šta treba, tu je i šef koji mu pomaže na švedskom. Novi igrači su dobro prihvaćeni i poželio bih im mnogo uspjeha, pa da svi zajedno ostvarimo ciljeve", kaže Vojnović.

U protekloj polusezoni Borac je imao dosta problema u zadnjoj liniji zbog povreda igrača, izmijenjalo se najmanje osam različitih štoperskih tandema, ali je ime Aleksandra Vojnović najčešće bilo na spisku.

"Baš je bilo dosta promjena na toj štoperskoj poziciji, jer spletnom nesretnih okolnosti bilo je dosta igrača koji su imali povrede, Marko Jovanović, Uzelac, Milojević... pa sam ja tu ulijetao i na kraju skupio dosta utakmica na toj poziciji. Bogu hvala ostao sam zdrav, bez povreda i mislim da je to glavni razlog zašto sam se ustalio“.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Zadnja linija Borca sada je nezamisliva bez njega, svojom sigurnošću daje dodatno samopouzdanje i saigračima, što se vidjelo i tokom pripremnih utakmica u Turskoj. Vojnović ističe da to u stvari i jeste njegova prirodna pozicija.

"Kad sam došao u Borac trener je bio Vlado Jagodić, on me koristio kao zadnjeg veznog iako sam ja dvije sezone prije toga u Zvijezdi 09 igrao štopera, to je moja primarna pozicija. U prošloj sezoni imao sam priliku da igram štopera neke utakmice, ovo sada mi samo više odgovara, jer se tu osjećam bolje i mislim da tu mogu više da pružim. Što duže igram na toj oziciji osjećam se sigurnije, a to i ekipa onda osjeti. Sigurnost kreće iz zadnje linije i golmana tako da ekipa to osjeti".

Dok je igrao zadnjeg veznog Vojnovićev zadatak ali i očigledna želja je bila da pomogne odbrani, a sada kada je u zadnjoj liniji često ga lopta vuče naprijed i nerijetko se dešava da pomaže u organizaciji napada odličnim iznošenjem lopte i nađe se u završnici.

"Volim te izlaske naprijed. To je možda moja najbolja karakteristika, volim to iznošenje lopte i uživam u tome. Sigurno da to pomaže ekipi kad ima nekog u odbrani koga može da iskoristi za taj ofanzivni dio. Zadovoljan sam tim dijelom svoje igre, nadam se da će biti tako i u budućnosti".

Crveno-plavi u proljećnom dijelu imaju za cilj da izbore plasman u Evropu s obzirom da je odbrana titule praktično nemoguća jer je Zrinjski odmakao na 18 bodova, a i dalje su u igri za trofej Kupa BIH.

"Zrinjski je odmakao baš puno i nije realno da će ispustiti prednost. Naš primarni cilj je Evropa i to Borac mora izboriti, da li kroz prvenstvo da li kroz Kup, to je manje važno. Ako osvojimo trofej Kupa to bi bila vrlo uspješna sezona, dugo Borac nije imao dve sezonu u kojima je osvojio prvenstvo i Kup. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe da izađemo u Evropu i ako Bog da osvojimo Kup", poručio je Vojnović.