Hit! Igrao za Sarajevo i Željezničar, a danas živi u šumi sa dva vučjaka, radi kao kućni majstor i presrećan je!

Rođen je u Novom Pazaru, igrao za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a danas živi u Hrvatskoj.

Izvor: Reprezentacija.ba

Arben Avdija je nekadašnji fudbaler Sarajeva i Željezničara, koji je nastupao i za mladu selekciju Bosne i Hercegovine, ali danas živi u šumi zajedno sa dva vučjaka i radi kao kućni majstor u Hrvatskoj, prenio je portal "Reprezentacija.ba" .

"Meni je otac sa Kosova, majka iz Novog Pazara, a živjeli smo u Bjelovaru jer je otac bio vojno lice. Nakon što sam došao u Željezničar ukazala mi se prilika i da igram za mladu reprezentaciju BiH koju je tada vodio Ibrahim Zukanović. Odradio sam jedan-dva ciklusa, a u toj generaciji bili su još moj rođak Albin Pelak, pa Dragan Blatnjak, Vule Trivunović, Želimir Terkeš…", rekao je Avdija za pomenuti portal.

Iako je igrao za oba sarajevska kluba, ne krije da mu je srce na "Grbavici".

"Vjerujte mi, vrijeme koje sam proveo u Željezničaru je za mene najljepše u životu. Teško mi je opisati, ali tada je sve oko kluba bilo magično, ti navijači, ta tradicija… Bio sam i u Sarajevu, dobri su i oni, međutim Željo je Željo".

U ljeto 2005. godine je iz Željezničara prešao u klub sa "Koševa", što je izazvalo revolt kod navijača plavih.

"To je bio neki moj bunt, inat, ne znam ni kako bih ga nazvao. U to vrijeme iz Željezničara su otišli svi oni dobri igrači poput Dželaludina Muharemovića. Takvima mi nikad nije bio problem sjediti na klupi, ali nakon što je trener poslije uveo puno juniora, meni je rekao da bi trebao biti rezerva i ulaziti zadnjih 20-tak minuta. Jednostavno, to mi nije odgovaralo. Rođak koji je igrao u Sarajevu mi je rekao: ‘Dođi kod nas, biće ti bolje’ i tako je na kraju došlo do transfera. Takvi transferi nisu baš popularni i normalno da je bilo neugodnih situacija. Kako sam živio na 'Grbavici' blizu stadiona, znali su mi dolaziti u tri ujutro pod prozor, skandirati… Bilo je toga, ali ništa previše".

Avdija je istakao da je postao pravi "šumski čovjek" i da se bavi građevinom.

"Živim u šumi, u vikendici, sa svoja dva psa vučjaka. Usput se bavim i građevinom, majstor sam u tome, otvorio sam obrt i mogu reći da sam vrlo zadovoljan. Ovo što danas radim je ono što me čini srećnim. Da sam bar i ranije",naglasio je Avdija u razgovoru za "Reprezentacija.ba".

(mondo.ba)