Bio je kapiten Zvezde, a Grobari mu prilazili na ulici: Za Partizan nikad ne bih igrao, ali ne smiješ da vrijeđaš!

Bio je ratnik Crvene zvezde, ušao je u istoriju kao kapiten, a sada se sa nostalgijom prisjeća dana sa "Marakane".

Došao je na "Marakanu" kao pojačanje, a svojim igrama je ušao ne samo u srca navijača već i u istoriju kluba. Mičel Donald je bio prvi strani kapiten u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana, a sada se u intervjuu za holandske medije podsjetio vremena provedenog u Beogradu.

Nekada veliki talenat Ajaksa, svoj najbolji fudbal igrao je baš u Beogradu i sve mu je bilo potaman.

"Crvena zvezda je zaista kao moja druga kuća, tamo mi je bilo sjajno. Postao sam prvi strani kapiten u istoriji kluba, što je svakako ogromna čast. Ne mogu ni da opišem koliko je ljubavi osjećala moja proodica dok sam bio tamo", naglasio je Donald Mičel.

Otkrio je da su ga čak i navijači najvećeg rivala poštovali dok je igrao u Beogradu.

"Čak su mi i navijači Partizana prilazili i govorili mi; 'Ne volimo Crvenu zvezdu, ali stvarno te mnogo poštujemo.' I ja sam igrao za Zvezdu, ali nikada ne bih uvrijedio navijača Partizana. To je budalaština, nikada ne bih uradio to", dodao je on, ali uz ogradu:

"Ne bih nikada igrao za Partizan, ali jednostavno moraš da se ponašaš kao odrasla osoba", naglasio je nekadašnji kapiten crveno-bijelih.

Poslije tri sezone, dvije titule, dobijanja kapitenske trake i igranja Evrope u Crvenoj zvezdi, on se otisnuo u Tursku. A ni danas ne krije da je razlog za to bio prije svega finansijski.

"Iako mi je zaista bilo bolno da odem, jer mi je to druga kuća, imao sam dobru i perspektivnu ponudu iz Turske. I nisam zažalio. Bilo je vrijeme da napravim korak dalje i turska liga je bila odlična, a finansijski sam dobio mnogo bolje uslove", otkrio je Donald.