Golmana Engleske nazvao "T-Rex" i nastala je opšta tuča! Navijaču slomljen nos, a zna se i zašto ga tako provociraju

Poznati golman ne želi da trpi ovakve provokacije.

Izvor: Profimedia

Najbolji engleski golman Džordan Pikford potukao se u jednom pabu nakon što su ga, prema navodima britanskog tabloida "Sun", vrijeđali poredeći ga sa Tiranosaurus reksom.

Ako se pitate čemu takvo poređenje - isključivo zato što je uvreženo mišljenje da Pikford ima kratke ruke, pa da mu to inače pravi velike probleme kod prekida, uopšte kod centaršuteva. To je bio dovoljan okidač da se golman Evertona iznervira i da dođe do masovne tuče.

U njoj su učestvovali i Pikfordovi prijatelji, koji su odmah skočili da odbrane golmana, a navodno je jednom od učesnika tuče slomljen nos, dok je drugome razbijen telefon.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, ali su Pikford i njegovo društvo već otišli, bez povreda.

"Čuo sam samo 'male ruke' i to je to. Tada je krenulo, dogodilo se čim su ušli. Nisu imali vremena ni da popiju piće. Izašao je čim je počelo. Njegovo je društvo otišlo prije no što je stigla policija", prepričao je jedan od svedoka tuče za britanski tabloid "Sun".

Ovo inače nije prvi put da Pikforda prozivaju kao "T-Rexa", štaviše jedan navijač Njukasla je došao na utakmicu obučen u kostim dinaosaurusa, a čini se da je to pomoglo jer je njegov tim pobijedio Everton (3:1).

Policija je potvrdila da je prijavljena tuča, a Everton se nije oglašavao.