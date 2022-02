Hrvati prave prelijep stadion: Tribine kao u Engleskoj, gotov 2022, a zvaće se po svjetskom brendu!?

Kraj granice sa Srbijom niče novi moderan stadion kapaciteta 12.000 mjesta.

Izvor: YouTube/SIRRAH projekt/Ivan Ileš/Printscreen

I dok Srbija slavi što će od sezone 2023/24 najvjerovatnije imati direktnog učesnika u Ligi šampiona, u Hrvatskoj pišu kako o takvom uspjehu u ovom trenutku mogu samo da sanjaju.

Ali zato u Hrvatskoj niču novi fudbalski stadioni, a onaj koji se gradi u Osijeku mogao bi da ponese i naziv kompanije "Red Bull"!

Hrvatski mediji pišu o novim detaljima o stadionu Osijeka, jednog od četiri trenutno najveća i najambicioznija kluba u toj zemlji.

Ono što vezuje Lajpcig, Salcburg i Njujork, uskoro bi moglo da povezuje i Osijek. Novi stadion tog kluba, koji bi trebalo da ima oko 12.000 pokrivenih sjedećih mjesta, mogao bi da dobije ime po poznatom energetskom piću.

Kako prenosi "Glas Slavonije", kompanija "Red Bul" postala je jedan od ozbiljnih igrača koji bi mogao da plati prava na ime stadiona Osijeka. Ovaj klub će svakako postati jedini klub u regionu čiji stadion će se zvati po generalnom sponzoru. Evo kako su tekli radovi na stadionu "Pampas" krajem 2021. godine:

Evo kako su tekli radovi na stadionu "Pampas" krajem 2021. godine:

Licitacija za prodaju prava na ime stadiona već traje. Na novom stadionu, tribine će biti šest metara udaljene od terena, pa bi on mogao da podsjeća na one stadione u Engleskoj.

Radovi na izgradnji stadiona Osijeka su u završnoj fazi i bude li sve išlo po planu, on bi trebalo da bude završen do jeseni, u najgorem slučaju do kraja 2022. godine. Stadion se gradi na močvarnom tlu, a izgradnja je započeta 2019. godine.

Evo kako bi taj stadion trebalo da izgleda kada bude bio završen: