Mogli smo opet da se "raspadnemo", ali... Dejan Stanković žali za promašajima: Valjda će se jednom otvoriti!

Dejan Stanković je kratko prokomentarisao pobedu Zvezde u Novom Sadu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda nije blistala na gostovanju Proleteru, ali je ipak došla do pobjede u samom finišu. Tačnije, Milan Pavkov je ponovo izrastao u junaka kada je u 86. minutu zatresao mrežu novosadskog kluba za 2:1.

I na ovom meču Zvezda je vodila i potom je došlo do neobjašnjivog pada u igri, vješto je to iskoristio Proleter i došao do izjednačenja u 62. preko Tomovića, međutim Stanković je na kraju mogao da odahne. Sa tri boda napravili su pritisak pred "vječiti" derbi, ali evidentno je da nekim stvarima nije zadovoljan.

"Imamo pad...", rekao je Stanković za TV Arena Sport.

"Budemo isfrustrirani kada ne damo gol iz toliko šansi. Ne razumijem pad koncentracije, jedan šut i jedan gol. Bio je penal zasluženo za Proleter, a Borjan je bio maestrealan... Počeli smo okej, a onda pad koji ne treba da se dešava. Reakcija je na kraju bila fenomenalna. Biće jako do kraja", dodao je trener Zvezde.

Stanković se posebno zahvalio navijačima koji su ih bodrili na "Karađorđu" i davali im snagu i kada nije bilo sve "kao po loju" u njihovoj igri.

"Navijači su bili fenomenalni. Znam da će nam pomoći, i mnogo mi se sviđa jer su shvatili momenat. Pojačali su navijanje i podršku i dali nam sigurnost da ne stanemo. Mogli smo opet da se 'raspadnemo'. Nadam se da će se u jednom trenutku sve ovo što promašimo otvoriti, i da ćemo iz prve, druge šanse moći da realizujemo i olakšamo sebi nastavak utakmice. Hvala navijačima još jednom i vidimo se u nedjelju", zaključio je Stanković.

Šef novosadskog Proletera žali za propuštenom šansom.

"Pa, šta je nedostajalo? Koncentracije koja se crpi tokom cijele utakmice. Taj danak koncentracije nedostaje da se odbranimo. Čestitam Zvezdi na pobjedi, ali i mojim igračima. Sve osim prvih dvadesetak minuta...", rekao je Bajić.