Stankoviću teško da ne misli na derbi: Ako dođe Lalatovićev poklon iz Humske - prihvatiće ga objeručke!

Crveno-bijeli će prvo u Novi Sad, a zatim narednog vikenda igraju na svom stadionu protiv najvećeg rivala.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima još samo jedan meč pred najveću utakmicu srpskog fudbala, a protiv Proletera u Novom Sadu izabranici Dejana Stankovića nemaju pravo na kiks. Razlika u Superligi Srbije iznosi pet bodova u korist najvećeg rivala, pa crveno-bijeli moraju da nastave sa pobjedama...

Na to skreće pažnju i trener Crvene zvezde, koji je u najavi meča u Novom Sadu govorio o svom timu, ali i eventualnom poklonu koji bi Zvezdi mogao da priredi Nenad Lalatović na gostovanju kragujevačkog Radničkog u Humskoj.

Trener Zvezde zadovoljan je formom tima, a jedan od ciljeva pred Novi Sad je i da se ne primi gol.

"Sigurno da nas motiviše kada ne primimo gol. Taj podatak je dodatan podstrek za sve nas tako da ćemo gledati da i u Novom Sadu protiv Proletera budemo na visini zadatka. Utakmica protiv Radničkog je bila pokazatelj dobre forme, gdje smo od prvog do devedesetog minuta nametnuli jak ritam. Lopta jednostavno nije htjela u gol, ali ako nastavimo tako, sigrno je da će se u nekom trenutku i taj problem otkloniti i da ćemo postati efikasniji", počeo je Stanković.

Pričao je Stanković i o igračkom kadru, odnosno da svi treba da budu spremni za šansu.

"Računam na sve igrače, kao što sam već govorio i prije početka prvenstva. Ko god da dobije šansu treba da bude prije svega speman. Ne znam da li će početi, ali ako Falko nastavi ovako sigurno je da nosi kandidaturu kao i svi ostali za prvih jedanaest. Motika je imao problem sa stopalom, ali mislim da su doktori to riješili. Od sljedeće nedjelje će biti sa nama u stroju. I situacija sa Ohijem je odlična. Radio je juče punim intenzitetom, a radiće i danas. Sutra će se naći na terenu", raportira Dejan Stanković.

Motiva u Zvezdi nikada ne manjka, a do kraja će on biti izuzetno velik!

"Nadam se da će nedavna pobjeda u kupu biti prekretnica u nastavku sezone. Vidio sam veliku želju i motivaciju kod momaka, bili su grupa koja je željela da ide dalje u tom takmičenju, i sigurno da to može biti prekretnica. Vjerujem da će bodovni zaostatak kod igrača stvoriti još veći žar i želju za pobjedom. Od početka priprema stalno o tome pričamo. Motiv ne može da bude veći, i niko ne može više od nas da želi pobjedu", poručio je trener crveno-bijelih.

Naravno, nije moglo da prođe bez nekoliko riječi o derbiju koji se igra 27. februara od 18 časova.

"Teško je da se ne misli o derbiju. To je utakmica od velikog značaja za naš klub, naše navijače, ali i nas same. Prije derbija moramo da završimo ozbiljan posao, a to je Proleter. Bez te utakmice ne možemo da gledamo naprijed. Ima i momenata kada pričamo o derbiju i koliko je taj meč važan, ali smo svi usresređeni na sutrašnji meč. Opet kažem, ako dođe poklon prije derbija, mi ćemo ga objeručke prihvatiti. To sam mnogo puta rekao. Mi moramo da budemo pravi u Novom Sadu, da bi ako dođe do kiksa, naplatili taj kiks", zaključio je Stanković.

(MONDO)